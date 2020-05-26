شكرا لقرائتكم عبد الحفيظ يكشف خطة عودة الأهلي للتدريبات الجماعية وكواليس اجتماع فايلر المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول للنادي الأهلي التجهيزات النهائية لعودة اللاعبين للتدريبات الجماعية حال اتخاذ قرار نهائي بذلك منتصف يونيو المقبل.

وأكد سيد عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "فايلر وضع عدد من التصورات الخاصة بعودة الفريق للتدريبات الجماعية سيتم مناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة".

أضاف عبد الحفيظ أن موعد الاجتماع مع المدير الفني لم يتحدد بعد كاشفاً عن أن المدرب السويسري وضع تصور خاص بخوض التدريبات على مجموعات منفردة سيقوم اللاعبين بتأديتها بحيث يتم تحقيق فكرة التباعد التي تتطلبها الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال عبد الحفيظ إن الاجتماع المقبل مع رينيه فايلر لحسم شكل عودة اللاعبين للتدريبات خلال الفترة المقبلة ومعرفة أي من الأطروحات المقدمة أقرب للتنفيذ.

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ويجتمع محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة النادي الأهلي مع لجنة التخطيط بالنادي والإدارة المالية يوم الأربعاء المقبل.

ويعقد الخطيب اجتماعًا ظهر الأربعاء مع لجنة التخطيط للكرة وذلك لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بقطاع الكرة سواء على صعيد الأكاديمية والناشئين أو الفريق الأول لكرة القدم.

ويتطرق الاجتماع لبحث التجهيزات الخاصة بالمرحلة القادمة حال استئناف النشاط الكروي وفقًا لرؤية الدولة وما تراه من اجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الجميع وهو الأمر الأهم للنادي وإدارته.

كما يعقد محمود الخطيب اجتماعًا في ذات اليوم مع الإدارة المالية لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي والترتيب لمواجهة الالتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة.