النقبي: تجديد عقود لاعبي كلباء يدعم استقرار الفريق

يسابق اتحاد كلباء الزمن لاستكمال التحضيرات المبكرة لبقية الموسم الكروي والموسم القادم، وذلك من واقع التحركات التي أجرتها شركة الكرة التي سارعت في تجديد عقود اللاعبين الذين تألقوا مع «النمور» قبيل توقف الدوري بسبب تفشي فيروس «كورونا»، محبطاً في الوقت نفسه مخططات عدد من الأندية المنافسة التي كانت تسعى للتعاقد مع لاعبيه المتألقين، ولم يقف النادي عند هذا الحد، بل قام بالاتفاق مع أكثر من لاعب للانتقال لصفوف الفريق خلال الموسم الجديد، فضلاً عن تجديد عقد المدرب الأورجوياني خورخي داسيلفا الذي عرف كيف يعيد الفريق لسكة الانتصارات التي استعصت على النمور خلال عهد المدرب الإيطالي فابيو فيفياني، وأدخلت الخوف في قلوب أنصار ومشجعي الفريق الأصفر جراء الهزائم المتوالية التي عجلت برحيله.

وأكد خالد النقبي المدير التنفيذي أن إدارة النادي برئاسة الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، ونائبه الشيخ هيثم القاسمي وجهود علي كانو اللوغاني رئيس شركة الكرة، رسمت خطة لاستقرار الفريق عبر تدعيم الصفوف بأفضل العناصر المحلية والأجنبية القادرة على تحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن سياسة النادي تدعم استقرار اللاعبين المتميزين وضرورة تجديد عقود اللاعبين الذين شارفت على الانتهاء، وأشار النقبي إلى أن فيروس كورونا لم يمنع الشركة من تحقيق مسعاها في تجديد عقود اللاعبين والجهاز الفني فضلاً عن مفاوضات مع لاعبين آخرين للانتقال إلى كلباء في الموسم القادم..

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كما تطرق النقبي لخطة النادي بشأن إنشاء أكاديمية لكرة القدم بالتعاون مع أكاديمية إنتر ميلان الإيطالي في الموسم الجديد ووضع اللبنات الأولى للمشروع.

من جانبه ثمّن موسى حطب إداري الفريق الأول خطوة تجديد العقود لمزيد من الاستقرار الفني والحفاظ على مُكتسبات النادي، موجهاً الشكر لإدارة النادي وشركة الكرة للتحركات الناجحة التي قامت بها خلال الفترة الماضية، كما وصف حطب خطوة الإبقاء على المدرب داسيلفا بالإيجابية نظراً لبصماته الواضحة والتطور الملموس في أداء الفريق وتحقيق الاستقرار التدريبي.

يذكر أن كلباء جدد مؤخراً عقود 6 من لاعبيه المميزين هم: وليد عمبر، وعبد السلام محمد، وداؤود علي، وسطان الزعابي، بالإضافة الى البرازيلي وليان جابرئيل، والمصري أسامة الشال في خانة المقيمين، فضلاً عن إعلان التمسك بالثلاثي الأجنبي بنبيل مالابا والبرازيل واندرسون والهولندي نافاروني للموسم القادم، فيما تم التعاقد مع المدافع الإيطالي جابرييل سانتيني (20 عاماً) قادماً من مسافي في صفقة انتقال حر، كما توصل النادي إلى اتفاق مبدئي مع الثلاثي فهد سبيل من الفجيرة، ومحمد سبيل من عجمان وعبدالله كاظم من الوصل للانضمام لصفوف النمور الموسم القادم.