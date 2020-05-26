الأهلي يحدد موعد العودة لمران الفريق

استقر النادي الأهلي على عودة تدريبات الفريق يوم 15 يونيو المقبل. ويترقب مسؤولو الأهلي نتائج الاجتماع الذي سيحسم مصير بطولات الموسم الحالي وفي حالة استكمال الموسم سيعود الفريق للمران يوم 15 يونيو المقبل مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية. سيحسم مصير بطولات الموسم الحالي وفي حالة استكمال الموسم سيعود الفريق للمران يوم 15 يونيو المقبل مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية. وأعلن الأهلي في بيان سابق رفضه فكرة إلغاء بطولات الموسم الحالي.

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