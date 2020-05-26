شهد استفاء صحيفة ماركا الإسبانية للتصويت على أفضل جمهور في العالم، ظهور ناديي الأهلي والزمالك. واختارت الصحيفة الإسبانية 40 ناديًا حول العالم للتصويت على أفضل جمهور من بينهم 5 أندية عربية وهي أندية الزمالك والأهلي من مصر والوداد والرجاء من المغرب والترجي التونسي والزوراء العراقي، بالإضافة إلى نادي مازيمبي الكونغولي. عربية وهي أندية الزمالك والأهلي من مصر والوداد والرجاء من المغرب والترجي التونسي والزوراء العراقي، بالإضافة إلى نادي مازيمبي الكونغولي. وشهدت الاستفتاء حتى الأن تفوق الأهلي حيث احتل المركز الثاني بأكثر من 61 ألف صوت، في حين حل الزمالك خامسًا ب 25 ألف صوت، ويتصدر الاستفتاء نادي الرجاي المغربي بأكثر من 140 ألف صوت. تابع الخبر في صحيفة ماركا من هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي والزمالك يتفوقان باستفتاء ماركا الإسبانية بشأن أفضل جمهور في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.