شاهد.. وائل جمعة يهنيء سيد معوض بعيد ميلاده الـ41

هنأ وائل جمعة مدافع المنتخب المصري والنادي الأهلي السابق، زميله سيد معوض بعيد ميلاده الـ 41. وداعب جمعة عبر منصته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا، " كل سنة وأنت طيب ياكابتن سيد وسنة سعيدة إن شاء الله عليك والسنة والجاية تطول ٥سم". سنة وأنت طيب ياكابتن سيد وسنة سعيدة إن شاء الله عليك والسنة والجاية تطول ٥سم". وكان سيد معوض أعلن اعتزاله كرة القدم في صيف 2014 بعد مسيرة احترافية كبيرة مع كرة القدم، بدأها من نادي الألومنيوم ثم انتقل إلى الإسماعيلي، قبل أن يحترف في نادي طرابزون التركي، ليبدأ مسيرة كبيرة مع النادي الأهلي مليئة بالنجاحات والبطولات، القدم في صيف 2014 بعد مسيرة احترافية كبيرة مع كرة القدم، بدأها من نادي الألومنيوم ثم انتقل إلى الإسماعيلي، قبل أن يحترف في نادي طرابزون التركي، ليبدأ مسيرة كبيرة مع النادي الأهلي مليئة بالنجاحات والبطولات،

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