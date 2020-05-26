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فيرنر يقترب من ليفربول بعد صعوبة انتقاله إلى برشلونة

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن صعوبة انتقال تيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني إلى صفوف فريق الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى النادي الكتالوني إلى التعاقد مع مهاجم، في ظل اقتراب رحيل لويس سواريز، والذي سيبلغ عمره الـ33 هذا العام.

وأفادت التقارير أن فيرنر بات قريبًا من هذا الصيف، من بوابة الذي يسعى بقوة إلى حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن، خاصة وأن

مسؤولو الريدز وصلوا إلى نتائج متقدمة في المفاوضات بين الناديين لحسم التعاقد.

ولفت فيرنر أنظار عددًا من الأندية الأوروبية الأخرى، مثل إنتر ميلان الإيطالي الذي يريد تعويض الرحيل المتوقع لنجم خط هجومه الأرجنتيني لاوتورو مارتينيز إلى برشلونة.

وتعاني معظم الأندية الأوروبية الكبرى من أزمة إقتصادية بعد جائحة فيروس التي ضربت العالم مؤخرًا، مما أدى إلى توقف

جميع الأنشطة للحد من انتشار الوباء، وتسبب في خسائر مالية كبيرة قد تؤثر بشكل كبير على سوق الانتقالات المقبل، مما قد يغير القيمة المادية لصفقات اللاعبين، ويبدو أن كرة القدم الأوروبية ستكون على موعد مع سوق انتقالات لم تشهده من قبل.

وأجمعت الصحف الأوروبية على أن الأندية الكبرى أصبحت مضطرة لتغيير خططها للميركاتو الصيفي المقبل، وتقليص ميزانياتها للتعاقد مع لاعبين جدد، لذلك فإن التوجه العام للأندية سيكون بمحاولة استغلال أوراق بعض من لاعبيهم من أجل التعاقد مع لاعبين جدد عبر صفقات تبادلية مباشرة أو مع إضافات ومتغيرات.

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