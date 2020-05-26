برشلونة يراقب موهبة ألمانيا القادمة “لازار ساماردزيتش”

يراقب فريق برشلونة جناح هيرتا برلين الواعد “لازار ساماردزيتش” ، بعد أن ظهر اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا لأول مرة في البوندسليجا نهاية الأسبوع الماضي.
وبحسب ما ورد قام “البلاوجرانا” باستكشاف نجم المنتخب الألماني تحت 19 عامًا في مباريات فرق شباب هيرتا برلين هذا الموسم، وفقًا لمصادر “موندو ديبورتيفو”.
وظهر لازار بمستوى مميز في فوز فريقه على يونيون برلين 4-0 وأظهر لمحة عن لاعب يشاع أنه يجذب الاهتمام من جميع أنحاء أوروبا.
وارتبط ميلان الايطالي بتقديم عرض له في سوق الانتقالات الشتوي في يناير الماضي ، إلى جانب أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، وعدة فرق أخرى في أوروبا.
وخلق المهاجم متعدد المواهب والإمكانيات بلبلة في الصحف الألمانية ، مع تسجيله 14 هدفًا في 16 مباراة رفقة فريق هيرتا برلين الثاني، مما جعل مدرب الفريق الأول يستدعيه من أجل اللعب في البوندسليجا وهو لما يتجاوز الثامنة عشر.
ومن غير المحتمل أن يكون هيرتا برلين في وضع يمكنه من النظر في أي عروض حتى يتم ضمان إنهاء جولات الدوري الألماني في الأسابيع المقبلة.
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