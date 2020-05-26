نبأ سار لجماهير النصر بشأن المدرب روي فيتوريا!

أفادت صحيفة “آبولا” البرتغالية أن نادي فنربخشة التركي استقر بشكل نهائي على مدربه الجديد في العام المقبل، حيث أكدت أنه لن يكون مدرب نادي النصر السعودي “روي فيتوريا” الذي كان أحد المرشحين بقوة لقيادة عملاق الدوري التركي.

وكان فيتوريا قد حضر إلى العالمي في يناير 2019 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، وقد قاد فارس نجد لتحقيق بطولة الدوري السعودي وكأس السوبر السعودي، وينتهي عقده مع النادي العاصمي يونيو 2020.

وأبدت جماهير النصر في الأيام الماضية قلقها من إمكانية رحيل فيتوريا بعد نهاية الموسم الحالي؛ لاسيما مع تواتر تقارير صحفية تفيد برغبة فنربخشة في التعاقد معه.

وأكد عشاق الأصفر أن صاحب الـ50 عامًا أعاد الفريق إلى منصات التتويج من جديد، ويجب استمراره وتجديد تعاقده مهما كلف الأمر.

نبأ سار لجماهير النصر

نقلت الصحيفة البرتغالية الشهيرة، نبأ سار لجماهير النصر السعودي، عن شبكة “سي إن إن” التركية، بتأكيدها أن فنربخشة اتفق بالفعل مع المدرب إيرول بولوت لقيادة الفريق خلفًا للمدرب الحالي إرسون يانال.

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وأوضحت “توصل فنربخشة إلى اتفاق مع المدرب البالغ من العمر 45 عامًا، ولكن لن يتم الإعلان رسميًا إلا بعد انتهاء الموسم”.

وأضافت “بولوت كان مرشحًا ضمن قائمة مدربين ضمت روي فيتوريا (النصر) ، برونو لابباديا (هيرتا برلين)، نيكو كوفاتش (تمت إقالته من بايرن ميونيخ) ونيناد بيليكا (دينامو زغرب)”.

فيتوريا مع النصر

التقني البرتغالي قاد النصر حتى الآن في 58 مباراة، مُحققًا الفوز في 40 لقاء، والتعادل في 9 مواجهات، وتلقى الخسارة في 9 مباريات.

وسجل الفريق الأصفر تحت قيادة فيتوريا 142 هدف، واستقبلت شباكه 59 هدف، وتبحث الإدارة النصراوية في الوقت الحالي تجديد عقد المدرب البرتغالي.

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