كشفت تقارير صحفية برازيلية أن مدرب اتحاد جدة، فابيو كاريلي، دخل في مفاوضات جادة مع مهاجم ناغويا جرامبوس الياباني “جو الفيس” للحصول على خدماته خلال الموسم المقبل.

ويتولى كاريلي قيادة العميد السعودي منذ فبراير 2020، خلفا للمدرب الهولندي تين كات، وخاض مع النمور 4 مباريات فقط، فاز مرة، وتعادل مثلها، وخسر في مباراتين، وسجل الفريق تحت قيادته 7 أهداف واستقبل 5 أهداف!.

ورغم مستقبله غير الواضح مع اتحاد جدة، طلب من إدارة النادي التعاقد مع أحد اللاعبين الذين أشرف على تدريبهم خلال فترته مع نادي كورنثيانز البرازيلي عام 2017، والذي سبق له تمثيل أحد عمالقة البريميرليج “مانشستر سيتي“.

مدرب اتحاد جدة يستهدف لاعب مانشستر سيتي السابق

قال موقع “vozdafiel” البرازيلي أن مدرب كورينثيانز السابق، فابيو كاريلي، تحدث بالفعل مع مهاجم مانشستر سيتي السابق عبر الهاتف، وأعرب عن رغبته في استقدام جو الفيس خلال الموسم المقبل 2021/2020.

وأفاد المصدر نفسه إلى أن هناك تنافس كبير على ضم المهاجم صاحب الـ33 عامًا، من جانب أندية برازيلية وعلى رأسهم فريقه السابق “كورنثيانز”، وكذلك من فرق إماراتية.

ويتفاوض جو ألفيس من أجل الرحيل عن ناديه الياباني بالتراضي، حيث ينتهي عقده مع ناغويا جرامبوس في نهاية ميركاتو يناير 2022.

وقضى المدرب البرازيلي 11 عامًا مع كورنثيانز، كان خلالهم في اللجنة الفنية لمدة ثماني سنوات، ثم تم تعيينه في نهاية عام 2016 كمدير فني بعد أن غادر المدرب المخضرم “تشيتشي” لقيادة المنتخب البرازيلي الأول.

وفاز كاريلي مع كورنثيانز ببطولة “باوليستا” عامي 2017 و2018، وبطولة الدوري البرازيلي عام 2017.

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من هو جو ألفيس؟

وُلد جواو الفيس دي آسيس، الشهير بـ”جو”، في مدينة ساو باولو البرازيلية، يوم 20 مارس 1987، يبلغ طوله 192 سم، وقد انضم إلى ناغويا الياباني في يناير 2018 قادمًا من كورنثيانز البرازيلي.

بدأ جو مسيرته الكروية في عام 2003 مع كورنثيانز، واستمر لمدة 3 سنوات، ثم انتقل إلى سيسكا موسكو الروسي عام 2006، وخاض 77 مباراة، وأحرز 44 هدف، وصنع 10 أهداف.

في موسم 2008، رحل المهاجم البرازيلي إلى مانشستر سيتي، واستمر مع حامل لقب الدوري الإنجليزي لمدة 3 سنوات، تخللت هذه المرحلة فترتين إعارة إلى إيفرتون وغلطة سراي التركي، ثم عاد إلى البرازيل وانتقل بشكل نهائي عام 2011 إلى إنترناسيونال.

مع مانشستر سيتي، شارك جو في 42 مباراة، وسجل 6 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة، أما في إيفرتون فقد لعب 36 لقاء، وأحرز 7 أهداف، وصنع 4 أهداف، بينما دافع عن قميص غلطة سراي في 15 مباراة، وهز الشباك 3 مرات، وصنع هدفين فقط.

بعد ذلك لعب ابن ساو باولو مع إنترناسيونال لمدة موسم، ثم 3 سنوات مع اتليتكو مينيرو، حيث لعب 98 مباراة، وسجل 18 هدف، وصنع مثلهم، قبل أن يذهب جو في 2015 إلى الشباب الإماراتي، الذي بقى معه لمدة عام، سجل خلاله 8 أهداف في 13 مباراة، ثم انتقل اللاعب إلى جيانغسو سونينغ الصيني، وخاض معه 26 مباراة وهز الشباك 11 مرة، وصنع 4 أهداف.

في يناير 2017، عاد المهاجم البرازيلي إلى كورنثيانز، واستمر لمدة عام، قبل يستقر في الأراضي اليابانية منذ يناير 2018، ويوقع مع ناغويا جرامبوس لمدة 4 سنوات، ولعب معهم حتى الآن 74 مباراة، وأحرز 33 هدف، وصنع 12 هدف.

وتسببت جائحة كورونا في إيقاف النشاط الكروي حول العالم منذ منتصف مارس الماضي، ويتبقى على نهاية الدوري السعودي (دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) 8 جولات، وسيتم إعلان مصير المسابقة في منتصف يونيو المقبل، إما بتحديد موعد الاستئناف، أو الغاء الموسم.

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