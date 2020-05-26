ريال مدريد يُفكر في التعاقد مع موهبة شالكه “رابي ماتوندو”

أصبحت إدارة نادي ريال مدريد تفكر بجدية في ضم الجناح الشاب لنادي شالكه “رابون ماتوندو”، وفقًا لتقارير من صحيفة “أو كيه”.

وانضم اللاعب الويلزي الدولي إلى نادي البوندسليجا من مانشستر سيتي في عام 2018 ، حيث حصل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا على دور في الفريق الأول هذا الموسم.

وأثيرت الشائعات حول عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ، حيث ورد أن مانشستر يونايتد يراقب وضعه في ألمانيا، ويريد توجيه ضربة لجاره السكاي بلو.

ومع ذلك، احتفظ ريال مدريد باهتمامه، ووفقًا لتقارير من “موندو ديبورتيفو” ، أمر زين الدين زيدان الكشافة بمراقبة اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يجيد اللعب على الرواقين.

ويرغب اللوس بلانكوس في التعاقد مع لاعبين صغار هذا الصيف، حيث يتطلع زيدان إلى خفض أعمار فريقه والبناء للمستقبل، وقد يعيد الثنائي “أشرف حكيمي” و”مارتن أوديجارد”.

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ماتوندو لديه شرط جزائي بقيمة 60 مليون يورو في عقده مع شالكه، لكن من غير المرجح أن يدفع ريال مدريد هذا المبلغ الكثير حتى يكتسب خبرة الفريق الأول.

على الرغم من التكهنات المتزايدة المحيطة بمستقبله ، أصر ماتوندو على أنه يركز على شالكه، ولا يتطلع إلى المضي قدمًا، حيث لا يرى نفسه جاهزًا من أجل الفرق الكبرى.

وصرح قائلاً “من الواضح أن الناس يسألون عن مستقبلي ، لكنني لا أفكر في ذلك، إنني أركز فقط على تحقيق أهدافي مع شالكه”.