آرسنال في محادثات للتوقيع مع منبوذ برشلونة!

فتح مسؤولو نادي آرسنال الإنجليزي قنوات الاتصال مع وكيل أعمال صانع الألعاب الدولي البرازيلي “فيليب كوتينيو” المعار من برشلونة إلى بايرن ميونخ الألماني حتى نهاية الموسم الجاري 2020/2019.

وانتظرت إدارة آرسنال حتى أعلن بايرن ميونخ عدم تفعيل بند خيار شراء عقد فيليب كوتينيو من برشلونة مقابل 120 مليون يورو، على أمل التمكن من التفاوض على قيمة فسخ تعاقد اللاعب مع البرسا.

ولن يجد فيليبي كوتينيو مكانًا أساسيًا لنفسه في تشكيلة العملاق الكتالوني تحت قيادة المدير الفني الجديد كيكي سيتين بسبب وجود لاعبين أمثال “عثمان ديمبيلي وأنطوان جريزمان وأنسو فاتي”.

وأشارت تقارير إسبانية إلى أن المدير الفني الإسباني لآرسنال “ميكيل أرتيتا” من معجبي كوتينيو، وهذا أحد أسباب وضعه على القائمة الرئيسية للاعبين المطلوب التعاقد معهم في النادي اللندني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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وبحسب ما نشرته صحيفة آس الإسبانية، فإن كوتينيو يحظى أيضاً باهتمام تشيلسي وبعض الفرق الأوروبية الأخرى، لكن حتى الآن، لم يصل أي عرض رسمي لإدارة البرسا.

ويسعى برشلونة للتخلص من كوتينيو الذي تعاقد معه مقابل 160 مليون يورو من ليفربول ميركاتو يناير 2018، بعدما بات أكثر اللاعبين المنبوذين في النادي بسبب اخفاقه في في تقديم أوراق اعتماده على ملعب كامب نو وتقديم ولو جزء بسيط مما قدمه مواطنيه ريفالدو أو رونالدينيو في العقدين الماضيين مع الفريق.

ويحتاج برشلونة إلى تخفيف فاتورة أجور اللاعبين وبيع بعضهم لتعزيز قوته الشرائية في ميركاتو الصيف، حيث يمر بضائقة مالية بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ويريد الحصول على أموال لتمويل صفقاته الجديدة.

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