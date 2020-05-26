شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا برفقة زوجته ونجله : عيد سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد الرازق " شيكابالا " قائد فريق الزمالك بنشر صورة له رفقة زوجته ونجله آدم احتفالا بعيد الفطر المبارك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام معلقا "عيد سعيد" .

من ناحية أخرى وضعت إدارة نادي الزمالك خطة لتسويق اللاعبين المعارين الموسم الحالي إلي فرق خارجية عقب انتهاء الإعارة ، حيث سيتم بيع جميع اللاعبين المعارين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عدا الثنائي أحمد رفعت المعار إلي الاتحاد السكندري وأحمد فتوح المعار إلي سموحة وفقا لما اعلنه مرتضي منصور رئيس الزمالك ، كما تتضمن خطة التسويق اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم وفقا لرأي الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق والذي استقر بنسبة كبيرة علي اللاعبين الراحلين عن قائمة الزمالك الموسم المقبل.

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وتتضمن خطة الزمالك لتسويق اللاعبين بعض الخطوط العريضة وفي مقدمتها عدم تجديد إعارة أي لاعب من المعارين، أو خروج الراحلين بنظام الإعارة مرة أخري ، حيث يرغب الزمالك في الاستفادة ماديا من بيع اللاعبين بدلا من الإعارة وتوفير أماكن في قائمة الفريق وكذلك عدم تحمل الزمالك أي أعباء مالية إضافية في حالة إعارات اللاعبين.

من ناحية أخري تلقي الايفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار إلي الاتحاد السكندري عدة عروض إماراتية عن طريق وكيل أعماله للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل، في حالة استقرار الزمالك علي تسويقه وعدم قيده في قائمة الفريق، حيث يرغب الزمالك في الاستفادة من تسويق سيسيه ماديا لتوفير سيولة مالية داخل خزينة الزمالك لسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة وكذلك الدخول في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة بقوة شرائية تمكن الزمالك من التعاقد مع لاعبين سوبر، وينتظر سيسيه موقف الزمالك النهائي من قيده في الموسم المقبل، للتفاوض والبت في العروص التي تلقاها.