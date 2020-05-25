الامارات | ترامب يتوجه إلى نادي الغولف.. ويقع بما وقع به أوباما

شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتوجه إلى نادي الغولف.. ويقع بما وقع به أوباما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -



استنكر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين الانتقادات الحادة التي وجّهت إليه لممارسته رياضة الغولف، منددا بـ"حقد وانعدام نزاهة" وسائل الإعلام.

وكان ترامب قد توجّه الأحد إلى "نادي ترامب الوطني للغولف" في فرجينيا لممارسة هوايته للمرة الأولى منذ 8 مارس بسبب تدابير الإغلاق التي فرضت لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وأثار توجّه ترامب إلى نادي الغولف ردود فعل غاضبة وقد تحدّث أحد معارضي الرئيس عن ممارسة سيّد البيت الأبيض هوايته في توقيت تترقّب فيه الولايات المتحدة تخطي حصيلة وفيات كوفيد-19 عتبة مئة ألف.

واستعاد بعض من معارضيه انتقادات مماثلة كان ترامب شخصيا قد وجّهها للرئيس السابق باراك أوباما، قبل أن يخوض الملياردير الأميركي معترك السياسة.

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ففي العام 2014 كان قد انتقد ممارسة أوباما لرياضة الغولف خلال جائحة إيبولا.

وقال ترامب حينها "هناك أوقات للعب الغولف وأوقات لا يمكنك فيها ذلك، هذا الأمر يوجّه رسالة خاطئة"، وأضاف "عندما تكون رئيسا يجب أن تقرر: سأتخلى عن (الغولف) لبضع سنوات وسأركز تماما في عملي".

والإثنين استنكر ترامب حملة لـ"وسائل الإعلام المضللة والفاسدة بالكامل" منددا باعتبارها ممارسته لرياضة الغولف "خطيئة مميتة".

وقال ترامب "كنت أعلم أن هذا ما سيحصل!"، موضحا "ما لا يقولونه هو إنها المرة الأولى التي ألعب فيها الغولف منذ نحو ثلاثة أشهر. وحتى لو انتظرت ثلاث سنوات لكانوا بكل الأحوال كتبوا المقالات نفسها".

وذكّر ترامب بأن سلفه في العام 2014 لعب الغولف بعد دقائق من إدانته قطع رأس الصحافي الأميركي جيمس فولي على يد تنظيم الدولة الإسلامية، وهو ما اعتذر عنه أوباما بعد بضعة أسابيع.

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