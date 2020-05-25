شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 25 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 25 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، فايلر للأهلي: "مش عايز صفقات.. الأهم بقاء رمضان صبحي" فايلر للأهلي: "مش عايز صفقات.. الأهم بقاء رمضان صبحي" الدوري المصري بين الانفراجة والتأزم.. ووزير الرياضة يمنح المسابقة بصيص الأمل اتحاد الكرة يرصد مرتبات شهرية ومكافآت لأعضاء رابطة المحترفين الأهلى يوثق عقد سعد سمير الأسبوع المقبل Advertisements اجتماع بين إدارة الزمالك وخبراء ملف نادي القرن الأسبوع الجاري الخبرة الافريقية تُرجح كفة جاكسون موليكا فى الأهلى الزمالك يدرس عروض بيع سيسيه لتحقيق أكبر عائد مادى فيفا يحكم بصحة موقف سيف الجزيري فى قضية طنطا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 25 / 5 / 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.