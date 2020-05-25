محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء جوهر:
أكد مصطفى الفرماوي مدافع نادي اتحاد بن قردان التونسي، تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية بعد الأداء الذي قدمه مع ناديه قبل فترة التوقف الحالية.
وأشار الفرماوي في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن تعاقده مع ناديه التونسي سينتهي بنهاية الموسم الجاري، لافتًا إلى أنه سيناقش العروض المقدمة له خلال الفترة المقبلة.
وقال الفرماوي: "أنا حاليًا في مصر بعد أن عدت من تونس منذ أيام بسبب انتشار فيروس كورونا، لقد قدمت مستويات رائعة للغاية في الفترة الماضية رفقة فريقي التونسي أدى ذلك لوصول أكثر من عرض لي".
وأكمل: "لا أستطيع الكشف حاليًا عن العروض لأنني مرتبط بعقد مع اتحاد بن قردان ينتهي بنهاية الموسم المقبل، بالإضافة إلى توقف النشاط الكروي وبالتالي لم أتخذ القرار النهائي حول موقفي في الفترة المقبلة".
واختتم: "هدفي في الفترة القادمة هو مواصلة العروض الجيدة من أجل التواجد مع المنتخب الأوليمبي في أولمبياد طوكيو".
كانت هذه تفاصيل خبر الفرماوي يتحدث لمصراوي عن طموحه مع المنتخب الأولمبي.. والعروض المقدمة له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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