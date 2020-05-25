في رسالة إلى رئيس الوزراء الفرنسي.. ليون يطالب باستئناف الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

واصل نادي ليون الفرنسي كفاحه في مواجهة قرار إلغاء الموسم الحالي للدوري الفرنسي لكرة القدم حيث اقترح جان ميشيل أولاس رئيس النادي في رسالة إلى رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب ، نشرت اليوم الاثنين ، أنه يجب السماح تدريجيا باستئناف التدريبات الشهر المقبل.

كما طالب أولاس باستئناف فعاليات الموسم الحالي للدوري الفرنسي في يوليو أو أغسطس المقبل.

وأشار أولاس في الرسالة ، التي أكد النادي أنها أرسلت أيضا لوزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا ماراسينيانو ، إلى أن الأندية ستتكبد خسائر مالية فادحة موضحا أن الخسائر المالية للأندية ستتراوح بين 700 و900 مليون يورو.

وقال أولاس : "الوضع المالي للأندية الفرنسية مروع".

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وكانت رابطة الدوري الفرنسي قررت في مطلع مايو الحالي إنهاء الموسم مبكرا وعدم استكمال فعالياته بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد والتي أوقفت المسابقة منذ منتصف مارس الماضي.

كما قررت الرابطة تتويج باريس سان جيرمان الفرنسي باللقب.

وجاء قرار إلغاء ما تبقى من الموسم بعدما أكد رئيس الوزراء عدم إمكانية استئناف اللعب هذا الموسم.

وكانت المسابقة توقفت بعد فعاليات المرحلة الـ28 من المسابقة ، وكان ليون من أكثر المتضررين من قرار إلغاء الموسم.