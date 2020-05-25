رياضة | البدري يكشف عن أفضل عن مهاجم في مصر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 04:19 مساءً - انت الان تقراء خبر البدري يكشف عن أفضل عن مهاجم في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطنى، عن أفضل المهاجمين المفضلين لديه خلال الفترة المقبلة.

وكشف حسام البدري في تصريحات لصحيفة "novasports" اليونانية، قائلا:" أتمنى انتقال كوكا بشكل رسمي ونهائي إلى أولمبياكوس، هم فريق كبير اعتقد أن بقائه هناك سيكون فرصة ذهبية من أجل تحقيق كل أهدافه".

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وتابع:" أولمبياكوس هو أنسب فريق يناسب قدرات كوكا، وأنا اعتبره واحد من أفضل المهاجمين المفضلين لدي، وسيظل دائمًا في حساباتى مع منتخب مصر".

وواصل:" أتابع أدائه دائما مع أولمبياكوس قبل توقف المباريات بسبب تفشي فيروس كورونا".

وأتم:" كوكا واحد من أفضل المهاجمين على المستوى الدولي، والمنتخب لن يغلق في وجه أي لاعب لديه الحافز والطموح مثله".