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ننشر مقترح بروتوكول عودة النشاط الرياضى لكرة السلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، مقترح بروتوكول لعودة النشاط الرياضى في وجود فيروس ، حال صدور قرار باستئناف المنافسات، وذلك بعد اجتماع مع اللجنة الطبية والمسابقات ولجنة المنتخبات بالاتحاد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة ووضع تصور للإجراءات المقرر اتخاذها حال عودة النشاط الرياضى.

وأرسل مسئولو اتحاد كرة السلة نسخة من البروتوكول الذى تم اقتراحه إلى وزارة الشباب والرياضة لرفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي في البروتوكول وبنوده .

وجاء البروتوكول كالتالى ..

بروتوكول عودة النشاط الرياضي في ظل وجود فيروس كورونا

عـــام : هذا المقترح خاص بمنافسات الممتاز رجال وسيدات وفي حالة نجاح العمل به يمكن تطبيقه علي المراحل السنية للناشئين المتنافسين علي بطولات الجمهورية لاحقا وتباعا ويشتمل هذا البروتوكول علي :-

1-            إجراءات يتم إتخاذها قبل بدء النشاط التنافسي .

2-            إجراءات يجب توافرها بالملاعب المقام عليها المبارايات .

3-            إجراءات يجب توافرها قبل وأثناء وبعد المباراة .

أولا : إجراءات يتم إتخاذها قبل بدء النشاط التنافسي :-

1- تشكيل لجنة طبية علي مستوي الإتحاد المصري لكرة السلة بمهمة الأتي :-

تحديد أسماء الأجهزة الطبية بالأندية المشاركة في المنافسات للتنسيق معهم علي كافة الإجراءات المطلوبة منهم قبل إستئناف الأنشطة والمنافسات .( من واقع فاكسات رسمية من الأندية مع أهمية وجود عنصر طبيب بشري مؤهل في هذه الأجهزة ) .

تجميع أسماء جميع اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية والإدارية والحكام المقرر مشاركتهم في المبارايات المتبقية من منافسات بطولتي دوري السوبر وكأس مصر .

مخاطبة الأندية المشارك منها هذه الفرق لتوفير بيانات طبية خاصة فرقهم المشاركة مع أهمية إجراء إختبار كورونا علي جميع العناصر المشاركة ( لاعبين / أجهزة ) قبل دخولهم الي المعسكر المغلق .

* وضع جدول زمني لمتابعة الحالة الطبية لكل لاعب / لاعبة / أجهزة فنية وإدارية ومراقبة أي أعراض قد تظهر عليهم وخاصة من حيث إرتفاع درجة الحرارة عن المعدل الطبيعي علي أن تكون هذه المتابعة يومية وعلي مدار اليوم بواقع من 2 الي 3 مرات يوميا .

2  -همية دخول الفرق المتنافسة الي معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من مكان إقامة المنافسات ( مجمع الصالات بإستاد القاهرة ) قبل توقيت إقامة المباراة بأسبوع ويمنع تماما مغادرة المعسكر إلا بعد إنتهاء المنافسات بالكامل ويتم خلال هذه الأسبوع تحديد توقيتات لمرور اللجنة الطبية المشكلة من الإتحاد المصري لكرة السلة علي هذه الفرق بالمعسكر المغلق لتوقيع الكشوفات الطبية اللازمة عليهم للتأكد من خلوهم جميعا من أي عوارض مرضية ويتم هذا الإجراء يوميا وفي توقيتات مختلفة ويقوم رئيس اللجنة الطبية شخصيا بالتواصل مع السيد رئيس الإتحاد المصري لكرة السلة بشأن عرض نتائج الفحوصات الطبية التي تمت يوميا .

3فور إكتشاف عدم إلتزام أي فريق بأي من بنود هذا البروتوكول يتم إستبعاد الفريق فورا من المنافسات وتطبق اللائحة الفنية الخاصة يالمنافسات عليه .

4-  حكام اللقاءات تقع مسئولية تجميعهم والفحص الطبي عليهم علي الإتحاد المصري لكرة السلة مع قيام لجنة الحكام الرئيسية بتحديد أسماء الحكام المنوط بهم إدارة هذه المبارايات مسبقا علي أن يكون حكام الملعب وحكام الطاولة محدد أعدادهم مسبقا في أضيق الحدود ( مثال : يشارك حكام الملعب كحكام طاولة والعكس عن نفس اليوم الذي يقام فيه أكثر من لقاء ) . 

ثانيا : إجراءات يجب توافرها بالملاعب المقام عليها المبارايات .

1يقوم الإتحاد المصري لكرة السلة بتحديد ملعب واحد لإستضافة المنافسات المتبقية طبقا لجدول زمني محدد يجمع اللقاءات المتبقية بحيث يقام في اليوم الواحد أكثر من لقاء ولكن علي فترات زمنية متباعدة .

2يتم تطبيق شروط الوقاية الصحية المطلوبة بهذا الملعب بالتنسيق مع الجهة المسئولة عنه بحيث يتم تخصيصه فقط لأنشطة الإتحاد المصري لكرة السلة .

3يتم تزويد الملعب بوحدة تطهير تكون موجودة أمام المدخل الذي سيتم مرور جميع المترددين منه .

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4يخصص بالملعب مكان لتجميع أي مخلفات ( زجاجات فارغة ) للتخلص منها فورا .

5أهمية توافر الكحول بالملعب مع كل فريق لإستخدام اللاعبين كلما دعت الحاجة الي ذلك .

6الجهة المسئولة عن الملعب تكون ملتزمة بتوفير أطقم عاملين سيتم الكشف عليهم وفحصهم للتأكد من خلوهم من أي عوارض خاصة بمرض كورونا يوميا مع تثبيت هذه العمالة خاصة من يتطلب منهم ضرورة وجوده داخل الملعب أو التعامل مع الفرق لأي سبب .

7تلتزم الجهة المسئولة عن الملعب بعدم السماح لأي شخص بالتواجد بالملعب عدا الأسماء التي سيحددها الإتحاد المصري لكرة السلة .

8قبل وبعد إنتهاء المباريات ضرورة وحتمية قيام فريق متخصص في أعمال الوقاية الصحية بتطهير غرف خلع الملابس وأماكن جلوس اللاعبين والحكام والممرات المؤدية لهذه الأماكن .

9اللجنة الطبية المشكلة من الإتحاد المصري لكرة السلة ضرورة القيام بالكشف الظاهري ( قياس درجة الحراراة بأحد الأجهزة المتطورة ) علي جميع المترددين علي الملعب قبل دخولهم اليه دون تمييز بين شخص وأخر ولها السلطة الكاملة في إستبعاد أي شخص يشتبه في وجود أي عارض مرضي عليه .

10توفير مقاعد للبدلاء من اللاعبين تسمح بالمحافظة علي المسافات النسبية المقررة للحماية .

11- تجهيز طاولة ومقاعد للحكام يتوفر فيها المحافظة علي المسافات النسبية المقررة للحماية 

ثالثا : إجراءات يجب توافرها قبل وأثناء وبعد المباراة :-

1تقوم الفرق بالتحرك من مقر الإقامة علي أكثر من حافلة لتقليل التجمعات قدر الإمكان .

2يتم الكشف علي اللاعبين قبل ركوب الحافلات وكذلك قبل الدخول الي الملعب .

3تجري عملية التسخين بشكل يحافظ علي وجود مسافات أمان نسبية قدر الإمكان لتقليل فترات التعرض والإحتكاك بين اللاعبين وبعضهم البعض .

4عدا اللاعبين والحكام المشاركين في أرض الملعب يلتزم جميع المتواجدين بالملعب بإرتداء ماسكات الوجه والقفاز منذ لحظة دخولهم الي الملعب ومن يخالف ذلك يتم إستبعاده من الملعب فورا .

5يمنع تماما المصافحة بين اللاعبين سواء قبل أو بعد المباراة أو أثناء اللقاء بين أعضاء الفريق الواحد .

6- يراعي خلال الأوقات المستقطعة عدم تقارب اللاعبين معا .

-7-  عضو الجهاز الطبي المسئول عن الفحص الطبي بأهمية قيامه بفحص جميع اللاعبين فور إنتهاء المباراة وموافاة اللجنة الطبية المختصة بالإتحاد بأي محظات قد تكون ظهرت .

8أهمية قيام الإتحاد المصري لكرة السلة بتوفير وسيلة لنقل المباريات ( تلفزيونيا / عن طريق البث الحي علي الصفحة الرسمية لللإتحاد المصري لكرة السلة ) . 

9توفير مراقبين علي البوابة الوحيد المتاحة للدخول الي الملعب لمنع أي فرد غير مصرح له بالدخول دون تمييز .

10عقب إنتهاء المباراة أو خلال فترات الراحة يكون توجه اللاعبين الي غرف خلع الملابس تحت السيطرة للتأكيد علي تقليل فرص تقارب اللاعبين معا .

11التأكيد علي إرتداء جميع اللاعبين والأجهزة والحكام للماسكات والقفازات فور إنتهاء المباراة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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