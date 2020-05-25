الزمالك يحتفل بعيد ميلاد جنش الـ33 عبر صفحته الرسمية

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جدة - عمرو شويل احتفل نادى الزمالك اليوم الأثنين ، بعيد ميلاد حارسه العملاق محمود عبد الرحيم " جنش" ، حيث نشر الحساب الرسمي للقلعة البيضاء على موقعى التواصل الاجتماعى فيس بوك وتوتير صورة للحارس العملاق فى عيد ميدلاه معلقا عليها : عيد ميلاد سعيد لحارسنا محمود عبد الرحيم جنش..كل سنة وانت طيب .

ويحل اليوم عيد ميلاد حارس مرمى نادى الزمالك الـ 33 ، حيث أنه من مواليد 25 مايو 1987، حيث يعد جنش من أبرز الحراس المحببة لقلوب الجماهير البيضاء لما قدمه عبر تاريخه مع الأبيض قبل الإصابة القوية التى لحقت به مؤخرا مع المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا .

يحتفل اليوم الأثنين ، محمود عبد الرحيم " جنش" حارس مرمى نادى الزمالك بعيد ميلاده الـ 33 ، حيث أنه من مواليد 25 مايو 1987، حيث يعد جنش من أبرز الحراس المحببة لقلوب الجماهير البيضاء لما قدمه عبر تاريخه مع الأبيض قبل الإصابة القوية التى لحقت به مؤخرا مع المنتخب فى بطولة أمم أفريقيا . ويواصل محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك، استعداداته لاستئناف مسابقة الدورى العام، والذى توقف فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازى لمنع تفشى الفيروس والحفاظ على سلامة اللاعبين، من خلال التريبات المنزلية ، حيث نشر جنش فيديو مؤخرا عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام خلال قيامه ببعض التدريبات، حيث ظهر حارس العرين الأبيض مرتدياً الجوانتى والشراب، وكان جنش قد غاب عن المشاركة مع الزمالك فى بداية الموسم الجارى بعد الإصابة التى كان قد تعرض لها مع المنتخب الوطنى فى أمم أفريقيا 2019، التى استضافتها مصر وتوج بها المنتخب الجزائرى، حيث أصيب جنش فى وتر أكيليس. Advertisements ويبدو أن محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى نادى الزمالك يعد من أبرز النجوم الحريصين على الاحتفال بكل المناسبات المختلفة بطقوس معينه مع زوجته و أبناؤه . ونجد أن جنش دائما يحتفل بطقوس معينه فى العيد أو شهر رمضان أو رأس السنة و حتى فى الهالوين لإسعاد أبناؤه . و يستغل جنش قضاء الحجر المنزلى للوقاية من فيروس كورونا فى قضاؤه مع أسرته و أبناؤه بممارسة عدد من الأنشطة الترفيهية .

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