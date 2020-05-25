5 ملايين و400 ألف جنيه دعما إضافيا من وزارة الرياضة للاتحادات لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على دعم الاتحادات الرياضية بمبلغ 5 ملايين و400 ألف جنيه لـ29 اتحادا أولمبيا و25 اتحادا غير أولمبى، وذلك كدعم إضافى للاتحادات للعام المالى 2019-2020، ويأتى الدعم الإضافى المخصص للاتحادات الرياضية حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على تقديم المساندة والمؤازرة للاتحادات الرياضية التى تأثرت من توقف النشاط الرياضى فى ضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحتى يتسنى لها تلبية التزاماتها المختلفة.

وأكد وزير الشباب والرياضة تقديم الوزارة كل الدعم والمساندة للاتحادات والهيئات الرياضية والشبابية فى ظل الأزمة الراهنة، وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتضافر الجهود لمواجهة الوضع الراهن، ومساعدة القطاعات المتضررة جراء تداعيات انتشار فيروس كورونا.

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ولفت الدكتور أشرف صبحى إلى المتابعة الدورية لوزارة الشباب والرياضة مع اللجنة الأوليمبية بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية؛ للانتهاء من الخطة الطبية الكاملة، والاجراءات الاحترازية التى سيتم إتباعها؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء استعداداً لاستئناف النشاط الرياضى فى منتصف يونيو القادم وفقاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت بدعم الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية للعام المالى 2019-2020 بمبلغ 32 مليون و110 ألف جنيه قيمة الدعم المالى السنوى المخصص للاتحادات الرياضية.