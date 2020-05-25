ميسي يهدد بالرحيل عن برشلونة لهذا السبب

هدد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل عن صفوف برشلونة خلال الفترة المقبلة بسبب عدم اهتمام الإدارة لتلبية مطالبه بالتعاقد مع عدد من النجوم خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.
أكدت صحيفة "لو 10 سبورت" الفرنسيةأن ميسي لا يشعر بالراحة داخل صفوف النادي الإسباني نتيجة كثرة الأزمات، إضافة إلى عدم اهتمام الإدارة لتلبية مطالبه.
وطالب ميسي برشلونة بضرورة التعاقد مع الثنائيلاوتارو مارتينيز، لاعب إنتر ميلان الإيطالي، إضافة إلى استعادة خدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي.
وفي حال رحيل ميسي عن برشلونة فإنه سيكون هدفًا للعديد من الأندية التي ترغب في التعاقد معه، أبرزها باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وإنتر ميلان.
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