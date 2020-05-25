5 مليون و 400 ألف جنيه دعم إضافى لـ 54 اتحاد رياضي

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم الاتحادات الرياضية بمبلغ 5 مليون و400 ألف جنيه لعدد 29 اتحاد أوليمبي و 25 اتحاد غير أوليمبي، وذلك كدعم إضافى للاتحادات للعام المالي2019-2020.
يأتى الدعم الإضافي المخصص للاتحادات الرياضية حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على تقديم المساندة والمؤازرة للاتحادات الرياضية التى تأثرت من توقف النشاط الرياضي فىضوء الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحتى يتسني للاتحادات تلبية التزاماتها المختلفة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قامت بدعم الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية للعام المالي 2019-2020 بمبلغ 32 مليون و110 ألف جنيه قيمة الدعم المالى السنوى المخصص للاتحادات الرياضية.
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