5 مليون و 400 ألف جنيه دعم إضافى لـ 54 اتحاد رياضي

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم الاتحادات الرياضية بمبلغ 5 مليون و400 ألف جنيه لعدد 29 اتحاد أوليمبي و 25 اتحاد غير أوليمبي، وذلك كدعم إضافى للاتحادات للعام المالي

2019-2020.

يأتى الدعم الإضافي المخصص للاتحادات الرياضية حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على تقديم المساندة والمؤازرة للاتحادات الرياضية التى تأثرت من توقف النشاط الرياضي فى