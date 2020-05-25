فالنسيا يبدي اهتمامه مع طرح ميلان موساكيو للبيع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

أبلغ إيه سي ​ميلان​ ​ماتيو موساكيو​ بأنه سيغادر هذا الصيف, ولن تعرض على المدافع الأرجنتيني أي شروط جديدة، مع انتهاء عقده في العام 2021.



وتقول Gazzetta dello Sport إن ميلان أخبر وكيل موساكيو بأنهم لن يعرضوا عليه صفقة جديدة. ويأمل الفريق الايطالي في البيع مقابل 8 الى 10 ملايين يورو.

و​فالنسيا​ من بين الأندية في جميع أنحاء أوروبا المهتمة باللاعب قبل السوق الصيفي.