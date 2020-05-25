تيباس يوجه تحذير للاعبي اشبيلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 25 مايو 2020

كشف خافيير ​تيباس​ رئيس رابطة الليغا، إن لاعبي كرة القدم عليهم التصرف بمسؤولية لإيقاف انتشار فيروس كورونا، وذلك بعدما انتهك 4 من لاعبي إشبيلية لوائح الحكومة المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.



والتقطت صور للثلاثي الأرجنتيني إيفر ​بانيغا​ ولوكاس أوكامبوس وفرانكو فاسكيز بالإضافة للمهاجم الهولندي لوك دي يونغ، في حفلة بجانب 8 أشخاص آخرين في بداية الأسبوع الحالي.

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وقال تيباس لشبكة موفيستار :" اللاعبون يجب ان يكونوا مثالاً للمجتمع، ويجب أن ينتبهوا إلى تصرفاتهم".

وتابع:" يجب عدم التصرف بهذه الطريقة، وان يكونوا في غاية الانتباه، لأن وظائف الكثير من الناس على المحك".

وأضاف:" السلامة مضمونة في ملاعب التدريب والمباريات، لكني قلق من الأماكن العامة، يجب أن نتحلى جميعا بالحذر".

واعتذر اللاعبون جميعا عن تصرفاتهم، حيث نشرها النادي الاندلسي في حسابه على تويتر.