شكرا لقرائتكم ماذا يفعل نجوم الألعاب الشهيدة في العيد قبل كورونا .. إحسان: صلاة العيد الأهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل العيد كلمة تندرج ضمن مشتقات العادات ، وهى الأمور التي اعتاد عليها الأفراد ، وبالنسبة لنجوم الألعاب الشهيدة في الرياضة فلكل منهم طقوسه الخاصة و الأمور التي اعتاد عليها كل عام ، ولكن في زمن الكورونا سيختلف النظام ، وستنقلب العادات ، وفقا لقرار الحظر ، وكذلك تنفيذا لتعليمات السلامة و الإجراءات الإحترازية ، وهذا ما سيكشفه لاعبى الرياضات الأخرى في التقرير التالى ..

قال محمد إحسان بطل رفع الأثقال أن من اهم طقوس العيد الصلاة ثم الذهاب الى أشقاؤه البنات في منازلهم ، و العودة الى المنزل للنوم ، ولكن هذا العيد سوف يصلى مع أسرته في المنزل واللعب مع أبنه .

أكد حسن عبد الجواد لاعب منتخب ألعاب القوى أنه يعتاد على لعب الكورة في العيد ، و ارتداء الملابس الجديدة ، و زيارة الأقارب ، ولكن بعد الاتحاه الى الرياضة فقد الإحساس بفرحة العيد لأنه منذ عام 2013 الى 2018 كان يقضى أيام العيد في المعسكرات الخارجية ، وحالة تواجده في مصر فيتدرب اول الأيام ، بخلاف عيد الأضحى الذى يجب أن يكون في أول أيامه بالمنزل ومحاولة المشاركة في ذبح الأضحية .

وأضاف اللاعب انه في ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد ، فسوف يقضى الوقت في المنزل مثلما فعل في رمضان .

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كشف إبراهيم أبو خضرة لاعب فريق كرة السلة بنادى الأهلى و الزمالك السابق ، و الأولمبى الحالي أنه كل عام يصلى العيد ويسافر هو و العائلة ، ويقابلون الأصدقاء في المساء ، ولكن هذا العام لن يفعل ذلك بل سيصحب زوجته و ابنتيه سيلين و ليلى الى منزل والدة زوجته ، والصلاة هناك معها .

قال على زهران بطل العالم في الجمباز أنه سيقضى هذا العيد في المنزل مع إمكانية زيارة والدته و أشقاؤه ، واهل زوجته ، ولكن قبل لذلك كان يسافر أغلب الأعياد أو التواجد خارج مصر في بطولات مع المنتخب .

كشف مودى الجارحى لاعب فريق كرة السلة بالنادى الاهلى أنه كان يقضى اول يومين عند الأقارب ، و زيارة الاهل ، و الخروج للسينما ، مؤخرا كان يبقوم بالسفر الى الساحل مع الأهل ، ولكن هذا العام لن يتزاور مع العائلة ، بل سيبقى في المنزل ، وحالة زيارة الاهل سيكون فردي او فريدن على الأكثر.

قال عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة أنه كان معتاد على صلاة العيد في المسجد وزيارة الأقارب ولكن بعد الكورونا ، سيبقى في المنزل مع الصلاة مع اسرته ، واستقبال أي زيارات من اقاربه ، مع الالتزام بقرار حظر التجوال ، لضمان سلامته وسلامة المحطين به