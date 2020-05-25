شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل نجوم الألعاب الشهيدة في العيد قبل الكورونا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العيد كلمة تندرج ضمن مشتقات العادات، وهى الأمور التي اعتاد عليها الأفراد، وبالنسبة لنجوم الألعاب الشهيدة في الرياضة فلكل منهم طقوسه الخاصة و الأمور التي اعتاد عليها كل عام ، ولكن في زمن الكورونا سيختلف النظام ، وستنقلب العادات ، وفقا لقرار الحظر ، وكذلك تنفيذا لتعليمات السلامة و الإجراءات الاحترازية ، وهذا ما سيكشفه نجوم الرياضات الأخرى في التقرير التالى ..

محمد إحسان

قال محمد إحسان بطل رفع الأثقال أن من أهم طقوس العيد الصلاة ثم الذهاب الى أشقاؤه البنات في منازلهم ، و العودة الى المنزل للنوم ، ولكن هذا العيد سوف يصلى مع أسرته في المنزل واللعب مع أبنه .

حسن عبد الجواد

أكد حسن عبد الجواد لاعب منتخب ألعاب القوى أنه يعتاد على لعب الكورة في العيد ، و إرتداء الملابس الجديدة ، و زيارة الأقارب ، ولكن بعد الاتحاه الى الرياضة فقد الإحساس بفرحة العيد لأنه منذ عام 2013 الى 2018 كان يقضى أيام العيد في المعسكرات الخارجية ، وحالة تواجده في مصر فيتدرب اول الأيام ، بخلاف عيد الأضحى الذى يجب أن يكون في أول أيامه بالمنزل ومحاولة المشاركة في ذبح الأضحية .

وأضاف اللاعب انه في ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد ، فسوف يقضى الوقت في المنزل مثلما فعل في رمضان .

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إبراهيم أبو خضرة

كشف إبراهيم أبو خضرة لاعب فريق كرة السلة بنادى الأهلى و الزمالك السابق ، و الأولمبى الحالي أنه كل عام يصلى العيد ويسافر هو و العائلة ، ويقابلون الأصدقاء في المساء ، ولكن هذا العام لن يفعل ذلك بل سيصحب زوجته و ابنتيه سيلين و ليلى الى منزل والدة زوجته.

على زهران

قال على زهران بطل العالم في الجمباز أنه سيقضى هذا العيد في المنزل مع إمكانية زيارة والدته و أشقاؤه ، واهل زوجته ، ولكن قبل ذلك كان يسافر أغلب الأعياد أو التواجد خارج مصر في بطولات مع المنتخب .

مودى الجارجى

كشف مودى الجارحى لاعب فريق كرة السلة بالنادى الاهلى أنه كان يقضى اول يومين عند الأقارب ، و زيارة الاهل ، و الخروج للسينما ، مؤخرا كان يبقوم بالسفر الى الساحل مع الأهل ، ولكن هذا العام لن يتزاور مع العائلة ، بل سيبقى في المنزل ، وحالة زيارة الاهل سيكون فردي او فريدن على الأكثر.

عبد اللطيف مينع

قال عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة أنه كان معتاد على صلاة العيد في المسجد وزيارة الأقارب ولكن بعد الكورونا ، سيبقى في المنزل مع الصلاة مع اسرته ، واستقبال أي زيارات من اقاربه ، مع الالتزام بقرار حظر التجوال ، لضمان سلامته وسلامة المحطين به.