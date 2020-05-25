تفاقم أزمة المستحقات بين النني وبشكتاش

تصاعدت أزمة المستحقات المتأخرة بين نادي بشكتاش التركي واللاعب المصري محمد النني نجم خط وسط الفريق المعار من نادي آرسنال الإنجليزي لنهاية الموسم الحالي.

وكشف تقرير نشره موقع (habernediyor) أن النني طالب إدارة ناديه عدة مرات بالحصول على المستحقات المتأخرة,وأشار الموقع إلى أن مطالبات النني المتكررة لمسؤولي بشكتاش بالحصول على مستحقاته، تسببت في أزمة للإدارة.

وتعاني إدارة النادي التركي من أزمة مالية كالكثير من الاندية علي مستوي العالم بسبب فيروس كورونا، كما أخفقت في التوصل لاتفاق نهائي مع لاعبي الفريق بشأن تخفيض الرواتب.

جديرا بالذكر تنتهي إعارة اللاعب المصري محمد النني إلى بشكتاش بنهاية الموسم الحالي، وأبدى نادي بشكتاش رغبته في التعاقد نهائيًا مع نجم وسط منتخب مصر.