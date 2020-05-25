كورتوا : إنضمامي إلى ريـال مدريد كان حلماً

قال البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريـال مدريد الإسباني، في تصريحاته نقلتها الصحافة الإسبانية اليوم الأحد، أن إنضمامه إلى ريـال مدريد كان بمثابة حلماً تمكن من الوصول ليه.

وأكد، كورتوا، أن الوضع ذاته ينطبق على إيدين هازارد بعد تزاملهما في تشيلسي، والحديث سوياً عن إمكانية إرتداء قميص ريـال مدريد في المستقبل القريب.

وأضاف، كنا نتطلع إلى اللعب في ريـال مدريد، فهذا الفريق لديه طموح متجدد في حصد الألقاب وهو ماكنا نطمح في تحقيقه. وحدث بالفعل.

وانتقل كورتوا إلى الريـال في يونيو عام 2018، ثم تبعه هازارد في صيف العام الماضي.



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