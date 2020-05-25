رياضة | بعد مفاوضات الأهلي.. قرار مفاجئ من إنبي بشأن مستقبل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 25 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد مفاوضات الأهلي.. قرار مفاجئ من إنبي بشأن مستقبل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهر النادي الأهلي رغبة في التعاقد مع محمود جاد حارس مرمى نادي إنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كما أظهر نادي الزمالك رغبة في ضم محمود جاد في الصيف القادم لتدعيم مركز حراسة المرمى في الفريق.

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واتخذ نادي إنبي قرار بتعديل عقد محمود جاد في الفترة القادمة للحفاظ على خدمات اللاعب في الموسم القادم.

وطلب حلمي طولان المدير الفني لنادي إنبي من إدارة النادي أن تقوم بتجديد عقد محمود جاد ورفع قيمته الماليةلإقناعه بالاستمرار مع الفريق في الموسم القادم.

ويتواجد نادي إنبي في المركز السابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.