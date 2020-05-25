شكرا لقرائتكم وزير الرياضة الإيطالي يكشف عن موعدين محتملين لعودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد فينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالي أن بطولة الدوري المحلي يمكن استئنافها "في 13 أو 20 يونيو القادم"، مشيرا إلى أن هناك إمكانية لعرض المباريات مجانا على شاشات التلفاز.

دخلت إيطاليا بالفعل في المرحلة الثانية للتصدي لوباء فيروس كورونا المستجد، حيث انخفضت الوفيات والحالات الجديدة اليومية منذ عدة أسابيع.

وقام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بتسليم البروتوكول الطبي للمباريات، بعد أيام فقط من الاتفاق على إجراء التدريبات الجماعية للفرق، فيما سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن البطولة يوم الخميس المقبل.

وقال سبادافورا في تصريحات لمحطة (راي تي جي 3) الإيطالية "نبحث موعدين محتملين لبدء مباريات الدوري الإيطالي ، في 13 أو 20 يونيو القادم".

وأضاف سبادافورا "وصل بروتوكول استئناف الموسم وهو يشبه إلى حد كبير البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه للتدريب. سنتخذ يوم الخميس القادم القرار بشأن استئناف الدوري الإيطالي وموعد عودة النشاط".

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وهناك مرسوم حكومي يحظر إقامة الرياضات التنافسية حتى 14 يونيو المقبل، ولكن يمكن تعديل هذا التاريخ وجعله في موعد أقرب إذا استمرت الأرقام في الانخفاض.

وهناك مخاوف من أن اللعب بدون جماهير سيسمح بتزايد أعداد تجمعات المشجعين في الحانات المحلية أو التواجد في أماكن أخرى مغلقة لمتابعة المباريات من خلال محطات الدفع مقابل المشاهدة التليفزيونية للقاءات.

وقال الوزير الإيطالي "في ألمانيا ، توصلت شبكة سكاي لاتفاق لإظهار نوع من برامج البث المباشر مع عرض الأهداف بشكل مجاني ، لذلك يجب بالتأكيد التفكير في شيء من هذا القبيل في إيطاليا لتجنب تجمع المشجعين في الحانات".

وتابع أنه يهدف بالفعل إلى إجراء تغييرات جذرية على نظام كرة القدم في بلاده.

أكد سبادافورا "أظهرت هذه الحالة الطارئة بعض القضايا الحاسمة في عالم كرة القدم التي سنواجهها في إطار إصلاح عام سيحدث قبل نهاية الصيف.