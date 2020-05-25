شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 / 5 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 24 / 5 / 2020 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، استقرار إدارة النادي الأهلي علي قيد سعد سمير مدافع الفريق في قائمة المارد الاحمر الموسم المقبل بعد رفع اسمه من القائمة في الموسم الحالي بسبب تعرضه لاصابة طويلة عبارةعن قطع في وترأكيلس.

الأهلي يُقيد سعد سمير في قائمة الفريق بالموسم الجديد

طلب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي قيد سعد سمير مدافع الفريق في القائمة بالموسم الجديد، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به منذ فترة وكانت على مستوى الرباط الصليبي الخلفي، وتسببت في رفع أسمه من القائمة في شهر يناير الماضي، ووقع سعد سمير على عقود جديدة مع الأهلي عقب تلقيه مكالمة من محمود الخطيب رئيس النادي.

اللجنة الخماسية تعرض اللائحة الجديدة على الأندية وديا قبل الجمعية العمومية

اتفق أعضاء اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على عرض اللائحة الجديدة بشكل ودى على أعضاء الجمعية العمومية للجبلاية قبل الاجتماع الرسمى الذى سيتم عقده بعد يوم 30 يونيو المقبل لاعتماد اللائحة الجديدة، ويهدف أعضاء اتحاد الكرة من هذه الخطوة إلى التعرف على ملاحظات الأندية قبل الاجتماع الرسمى وإرسال هذه الملاحظات للفيفا قبل الجمعية العمومية لتقليل الخلافات خلال الاجتماع.

مرتضى منصور يكشف خطة تدعيم الزمالك فى الموسم الجديد

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن خطة تدعيمات الفريق الأبيض فى الموسم المقبل بما يحتاجه من لاعبين فى بعض المراكز التى تم الاتفاق عليها مع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الذى تقدم بتقرير فنى عن احتياجات الفريق فى الموسم الجديد وتمت مناقشة للاتفاق على بعض الخطوط العريضة فى هذه التدعميات.

أشرف صبحى يتابع استعدادات مركز شباب الجزيرة الوقائية لعودة النشاط الرياضى

تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مركز شباب الجزيرة، للوقوف على آخر الاستعدادات التى يقوم بها المركز من أجل عودة النشاط تدريجيا يونيو المقبل، طبقا لقرارات مجلس الوزراء، وتضمنت الجولة تفقد مبني الأنشطة، والمبني الإداري بالمركز، بالإضافة إلى العيادة الخاصة بالمركز والتجهيزات التي تتم داخلها، كما جاء في بيان وزارة الشباب والرياضة.

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إنبى أحدث المنضمين لسباق التعاقد مع محمود البدرى فى الميركاتو الصيفى

انضم نادى إنبى لطابور الأندية التى ترغب فى التعاقد مع محمود البدرى، لاعب الإنتاج الحربى، تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لينضم بذلك الفريق البترولى لأندية الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى ومصر المقاصة، حيث يحق للاعب التوقيع لأى نادٍ منذ يناير الماضى

1.3 مليون دولار عيدية "فيفا" للجبلاية بمناسبة المرحلة الثانية من المقر الجديد

أرسل الاتحاد الدولى لكرة القدم مبلغ مليون و300 ألف دولار لاتحاد الكرة، لتنفيذ المرحلة الثانية من المقر الجديد للجبلاية بمدينة 6 أكتوبر.

صور ..كارنيه الزمالك الجديد بشعار نادى القرن الحقيقى

قرر مسئولو نادي الزمالك وضع شعار "نادي القرن الحقيقي" على كارنيهات عضوية النادي وذلك بعد وضع اللمسات النهائية علي ملف نادي القرن الذي سيتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية، للحصول على لقب القرن الذي منحه الاتحاد الافريقي للاهلي عام 2000 ، وذلك بعدما رفعت الإدارة لافته على أبواب النادي مدون عليها " الزمالك نادي القرن الحقيقي"

سيسيه يرفض البت في عروض الخليج انتظارا لموقف الزمالك

تلقي الايفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار إلي الاتحاد السكندري عدة عروض إماراتية عن طريق وكيال أعماله للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل ، في حالة استقرار الزمالك علي تسويقه وعدم قيده في قائمة الفريق

الاتحاد السكندرى ينقب عن لاعبين فى قطاع الناشئين لتدعيم صفوفه الموسم المقبل

يضع طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى خطة للتنفيب عن ناشئين فى قطاع النادى لتدعيم صفوف الفريق الأول بالموسم المقبل فى ظل الأزمة المالية التى يعانى منها أندية الدورى بسبب تجميد النشاط من جراء وباء كورونا الذى داهم العالم بأكمله