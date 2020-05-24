لاعب هيرتا برلين الشاب في دائرة اهتمامات برشلونة

انضم لاعب هيرتان برلين الألماني، الشاب لازار ساماردزيتش، إلى دائرة اهتمامات برشلونة الإسباني، لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وأكدت تقارير إسبانية اليوم الأحد، نية النادي الكتالوني في التفاوض مع

هيرتا برلين بشأن ضم اللاعب صاحب الـ 18 عام، والذي يعتبره ناديه بالموهبة الصاعدة.كان ناديا يوفنتوس وميلان الإيطاليين، قد أبديان الرغبة في التعاقد مع اللاعب، خلال فترة سابقة، قبل أن يرفض ناديه.وشارك اللاعب للمرة الأولى بالدوري الألماني مع الفريق الأول بهيرتا برلين أمام يونيون برلين، هذا الأسبوع، في اللقاء الذي انتهى لصالح هيرتا برلين برباعية نظيفة.