فيديو أهداف مباراة كولن ودوسلدورف في الدوري الألماني

تعادل فريقا كولن ودوسلدورف بهدفين في كل مرمى، على ملعب الأول ، خلال ختام الجولة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.

ونقت مباراة كولن وفورتونا دوسلدورف على قناة بي إن سبورتس 1 في أول أيام عيد الفطر المبارك، كما نقلت على قناة سبورت 1 المجرية، وقناة سكاي سبورتس أونو الإيطالية.

وبالتعادل استمر كولن في الصراع على حجز مقعدًا يؤهله إلى بطولة الدوري الأوروبي الموسم المُقبل، حيث يحتل المركز الـ11 برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن المركز السابع الذي يحتله فرايبورج.

وجاءت المباراة مثيرة في أغلب فتراتها، وتمكن كولن من التعادل في الوقت المبدد، بعدما كان متأخرًا بنتيجة 2-0 وسط فرحة الجهاز الفني بهدف كوردبا المتأخرة

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وتقدم دوسلدورف في نهاية الشوط الأول بهدف عبر “كينان كارمان”، ثم عزز النتيجة “إيريك تومي”، ليتأزم وضع الفريق المحلي في المباراة.

وخلال دقيقتين بداية من الدقيقة 88 عدّل كولن النتيجة بهدفين سجلهما “أنتوني موديستي” و”جون كوردبا” ليحصل الفريق الذي أخرج بودولسكي على نقطة من اللقاء.

شاهد هدفي كولن