شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة الإيطالي يسلم "بروتوكول" المباريات الطبي لوزير الرياضة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - سلم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم البروتوكول الطبي لمباريات الدوري لوزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا، تمهيدا لاستئناف النشاط الكروي، حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية يوم الأحد.
وتم الاتفاق أخيرا على البروتوكول الطبي للتدريبات الجماعية، حيث بدأت معظم الفرق في تطبيقه الآن بالفعل، ويتوقع أن يبدأ الباقي يوم الاثنين.
وتتمثل الخطوة التالية الآن في الموافقة على بروتوكول لتنظيم المباريات، بهدف البدء في إقامتها من 13 أو 20 يونيو المقبل.
وذكرت شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية في نسختها الإيطالية أن اتحاد الكرة الإيطالي قام بتسليم البروتوكول لسبادافورا قبل الموعد المحدد لذلك.
وأضافت الشبكة أن تلك الخطوة تفتح المجال أمام اللجنة العلمية التقنية (سي تي إس) لمناقشة البروتوكول في الوقت المناسب لاتخاذ قرار نهائي يوم الخميس القادم بشأن كيفية وموعد استئناف النشاط الكروي بإيطاليا بأمان، في ظل تراجع جائحة فيروس كورونا بالبلاد حاليا.
ويتضمن بنود البروتوكول مواصفات السفر والفنادق ذات المداخل والمخارج لاستخدامها فقط من قبل اللاعبين والموظفين حصريا، مما يبقيها منفصلة في جميع الأوقات عن السكان المحليين والعمال.
وكشفت الشبكة عن أن الأندية يمكن أن تمول أجهزة اختبارات فيروس كورونا السريعة، والتي يمكن أن تقدم نتائج في أقل من ساعة، لاستخدامها قبل انطلاق المباراة.
وسيتم السماح بوجود 300 شخص في الملعب بحد أقصى في أي وقت، بما في ذلك اللاعبون والموظفون ووسائل الإعلام والأطباء والأمن.
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