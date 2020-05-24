شكرا لقرائتكم رزاق سيسيه ينتظر موقف الزمالك للبت فى عروض الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقي الايفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار الي الاتحاد السكندري عدة عروض إماراتية عن طريق وكيال أعماله للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل ، في حالة استقرار الزمالك علي تسويقه وعدم قيده في قائمة الفريق، حيث يرغب الزمالك في الاستفادة من تسويق سيسيه ماديا لتوفير سيولة مالية داخل خزينة الزمالك لسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة وكذلك الدخول في موسم الانتقالات الصيفية المقبلة بقوة شرائية تمكن الزمالك من التعاقد مع لاعبين سوبر، وينتظر سيسيه موقف الزمالك النهائي من قيده في الموسم المقبل، للتفاوض والبت في العروص التي تلقاها.

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من جانبه أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أحمد مرتضي وأمير مرتضي عقدا جلسة مع كارتيرون المدير الفني، وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة الزمالك: " أنه تم الاتفاق مع كارتيرون على تجديد تعاقدة مع الزمالك وخلال أسبوع سيتم الإنتهاء بشكل رسمي من هذا الملف، وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور وضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة “نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات”.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.