شكرا لقرائتكم تصور تخيلي.. الأهلي والزمالك يستعدان لنهائى الأبطال وبيراميدز للكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوافق اليوم الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك، وبتقديم تصور تخيلي عن الأحداث الرياضية التي كان من المفترض أن يشهدها أول أيام عيد الفطر ، في حالة عدم ظهور فيروس كورونا وما ترتب عليه من توقف النشاط الرياضي في العالم كله، حيث كانت تنتظر الجماهير المصرية العديد من الاحداث الهامة التي كانت ستقام اليوم الموافق 24 مايو ، وفي مقدمة تلك الاحداث الهامة اقامة نهائي الكونفيدرالية الافريقية والذي كان محددا له اليوم 24 مايو ، ومن المتوقع ان يكون طرف المباراة النهائية فريق بيراميدز ممثل مصر في البطولة والذي وصل الي الدور قبل النهائي في البطولة لولا توقف النشاط.

كما أنه كان من المفترض أن يشهد اليوم استئناف الأهلي والزمالك استعداداتهما لدوري أبطال أفريقيا الذي كان محددا له 29 مايو الجاري، لولا توقف النشاط، حيث تأهل الأهلي والزمالك إلي الدور قبل النهائي في البطولة قبل توقف البطولة وتأجيل المباريات لأجل غير مسمي.

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في نفس السياق فإن فرق الدوري كانت تستعد في حالة استمرار الدوري الي استئناف مسابقة الدوري باقامة الاسبوع الـ 29 والذي كان محددا له 27 مايو الجاري، وكان سيشهد لقاءات هامة مثل الزمالك وطنطا ، المصري والانتاج الحربي ، الاهلي ونادي مصر، كما كان من المنتظر ان يحسم الاهلي لقب الدوري هذا الموسم قبل الجولة الـ 29 وفقا للارقام علي جدول الترتيب وقت توقف الدوري حيث وصل الفارق بين الاهلي واقرب منافسيه قبل توقف النشاط الي 16 نقطة بين الاهلي والمقاولون العرب، في حين ان المقاولون العرب خاض 18 مباراة بينما الاهلي خاض 17 مباراة فقط.

يذكر أن أزمة انتشار فيروس كورونا وما تلاها من توقف جميع الانشطة الاجتماعية والرياضية ، أثرت بطريقة مباشرة علي الرياضة المصرية والاندية بصفة خاصة التي اصبحت تعاني من قلة الموارد في الوقت الذي اصبحت الاندية مطالبة بسداد التزامها امام اللاعبين وفي مقدمتها مستحقاتهم المالية .