رسمياً.. إصابتان بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج " رسمياً، مساء الأمس، عن اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، في فريقين مختلفين.

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وأشارت الرابطة أنه تم إجراء 996 فحصًا لمختلف اللاعبين، وأعضاء الأجهزة الفنية، ضمن الجولة الثانية من الفحوصات، دون الكشف عن هوية المصابين بالفيروس.

وكانت رابطة البريميرليج قد أعلنت عن 6 إصابات، في الجولة الأولى من الفحوصات الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي المصابين بالفيروس الى 8 حالات.

وسيتم عزل المصابين لمدة أسبوع، قبل أن يخضعا لفحوصات جديدة، علماً أن أندية البريميرليج عادت الى التدريبات الأسبوع الماضي، تمهيداً لعودة البريميرليج.