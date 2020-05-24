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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسمياً.. إصابتان بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 مايو 2020
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز " البريميرليج " رسمياً، مساء الأمس، عن اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا المستجد، في فريقين مختلفين.
وأشارت الرابطة أنه تم إجراء 996 فحصًا لمختلف اللاعبين، وأعضاء الأجهزة الفنية، ضمن الجولة الثانية من الفحوصات، دون الكشف عن هوية المصابين بالفيروس.
وكانت رابطة البريميرليج قد أعلنت عن 6 إصابات، في الجولة الأولى من الفحوصات الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي المصابين بالفيروس الى 8 حالات.
وسيتم عزل المصابين لمدة أسبوع، قبل أن يخضعا لفحوصات جديدة، علماً أن أندية البريميرليج عادت الى التدريبات الأسبوع الماضي، تمهيداً لعودة البريميرليج.
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