تقرير | سوشو يُدعم صفوفه بـ 3 صفقات جديدة من بينهم بوجبا

أبرمت إدارة سوشو الفرنسي 3 صفقات جديدة فور فتح باب ميركاتو الصيف 2020 في الدوري الفرنسي، جاء في مقدمتهم اللاعب الفرنسي الغيني فلوريان بوجبا، شقيق نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ناديه الأميركي أتالانتا يونايتد.

وقضي فلوريان بوجبا عامي 2018 و2019 في ناديي جينشلر بيرليجي التركي وأتالانتا يونايتد الأميركي بعد تركه لنادي سانت إتيان الذي دافع عن ألوانه في الفترة من 2012 حتى 2018.

فلوريان بوجبا /29 عامًا/ لعب خلال عام 2019 ما مجموعه 13 مباراة في الدوري الأميركي للمحترفين (الميجور ليج) مع أتالانتا يونايتد، بالاضافة إلى 4 مباريات مع فريق أتالانتا “ب”.

وقاد بوجبا أتالانتا يونايتد إلى المباراة النهائية في كأس الميجور ليج، والتي خسرها فريقه بهدفين لهدف أمام تورنتو أف سي يوم 30 أكتوبر 2019، ومنذ ذلك الحين لم يلعب فلوريان بوجبا أي مباراة، مثله مثل شقيقه الأصغر بول بوجبا الغائب عن المباريات منذ شهر ديسمبر من نفس السنة بداعي الإصابة.

ويقوم المدير الفني لنادي سوشو، ونجم دفاع منتخب السنغال السابق “عمر داف” بتعزيز الخيارات الدفاعية لفريقه بضم فلوريان بوجبا الذي يجيد في مركز قلب الدفاع، وذلك تحضيرًا للمنافسة على مركز مؤهل إلى الليج آ خلال الموسم المقبل، حيث أنهى سوشو الموسم الماضي في المركز ال14 برصيد 34 نقطة.

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وقام عمر داف بضم لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي الشاب “ليليان بيرير” من فريق أولمبيك ليون “ب” بعد أن شارك صاحب الـ 20 عامًا في 12 مباراة خلال الموسم الماضي.

أما الصفقة الثالثة فكانت انضمام صانع ألعاب نادي ديجون الفرنسي “بريان سوماري” على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2021/2020.

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وشارك بريان سوماري في 12 مباراة مع ديجون في الليج آ خلال الموسم الماضي الذي ألغي بقرار رسمي من الحكومة الفرنسية.

كما لعب ثلاث مباريات في كأس فرنسا أمام بوردو ومونبلييه وليمونوس، واستطاع الفريق الفوز، والتأهل إلى الدور ربع النهائي الذي ودعه على يد باريس سان جيرمان بنتيجة 6/1.

وتضم تشكيلة سوشو الثنائي الجزائري “مهدي جيانين وسفيان دهام” بالإضافة للاعب الفرنسي ذو الأصل المغربي “يونس كعبوني”.