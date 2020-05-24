شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الألعاب الشهيدة.. النينجوتسو رياضة قتالية يابانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النينجوتسو تعد أحد فنون القتال، نشأت فى اليابان ولها أصول صينية، وهى كلمة لها عدة معانى منها المثابرة وهدوء القلب والتخفى، حيث أن الرياضة لا تقتصر على ألعاب بعينها تلك التى نعرفها عبر الشاشات التى نتابعها من خلال الأخبار المقروءة والمسموعة، بل هناك ألعاب أخرى يكاد لا يعرفها الكثير منا، نظرا لغرابتها أو لعدم ممارستها فى مصر.

ومن يمارس النينجوتسو اليابانية يدرس فن التايجوتسو أو حركة الجسد، وليس لديه قواعد ثابتة في القتال مثلما هو الحال في رياضات الفنون القتالية الأخرى.

وتشمل ممارسة النينجوتسو عدة مستويات مثل الحزام الأصفر ثم الأخضر ثم الأزرق ثم الأحمر، كما أن هناك لجنة تمثل النينجوتسو اليابانية فى الاتحاد الدولى للجوجيتسو اليابانية

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وتختلف ممارسة النينجوتسو عن رياضة التايكوندو والملاكمة، حيث تعتمد على القتال الأرضي، من ضرب وتثبيت المفاصل، ويمارسها الأولاد والبنات.