كارتيرون يعلن استراتيجية تجهيز الزمالك لعودة الدوري المصري

وضع المدير الفني لفريق الزمالك “الفرنسي باتريس كارتيرون” استراتيجية تجهيز لاعبي الفريق، خلال الفترة المقبلة، تحسبا لاستئناف بطولة الدوري المصري.

يبحث الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة كارتيرون، خطة الاعداد في الفترة القادمة، في ظل توقف النشاط الكروي خلال الوقت الراهن على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتوقفت بطولة الدوري الممتاز عند الجولة الثامنة عشر، منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا الذي ضرب جميع انحاء العالم، وتسبب في توقف جميع الأنشطة الرياضية.

وينوي المدير الفني لفريق الزمالك باتريس كارتيرون، زيادة الحمل التدريبي للاعبين عقب اجازة عيد الفطر المبارك.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 31 نقطة.

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ويرغب كارتيرون في الحفاظ على لياقة لاعبي الزمالك البدنية تحسبا لعودة النشاط من جديد، وبالتالي قرر رفع الحمل البدني.

ويتدرب لاعبو الزمالك في منازلهم، بسبب الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية بمنع الأندية من إقامة التدريبات الجماعية في الملعب.

ويركز المدير الفني الأسبق لفريق الاهلي كارتيرون، مع لاعبي الزمالك خلال الفترة الحالية ومتابعة تدريباتهم وتنفيذ البرنامج المعد لهم، وذلك انتظارًا لحسم مصير الموسم الحالي المتوقف، وهل سيعود النشاط من جديد أم سيتم الغاء الدوري؟.

وقاد كارتيرون الزمالك للفوز بلقب السوبر الأفريقي غلى حساب الترجي التونسي، وأيضا الفوز على الأهلي في مباراة السوبر المحلي التي أقيمت في الإمارات، عن طريق ركلات الترجيح وخطف اللقب.