شكرا لقرائتكم خبر عن تيري هنري: كيف أطلب من أوباميانج البقاء في أرسنال؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف الفرنسي تييرى هنرى، لاعب أرسنال السابق، عن أن المهاجم الجابونى بيير إيمريك أوباميانج قد يضطر إلى مغادرة أرسنال، إذا كان يرغب في تحقيق طموحاته المهنية.

وقال هنرى، في تصريحات لشبكة «سكاى سبورتس» البريطانية: «الجميع في أرسنال سيفعلون كل ما عليهم للإبقاء عليه، ولكن كيف أقول لشخص أن يبقى بينما غادرت أنا؟ تحدث الأشياء لكن هذا لا يقتل الحب الذي لديك في مكان ما».

ورحل هنرى عن أرسنال عام 2007 وانضم إلى برشلونة، من أجل تحقيق حلمه بالتتويج بلقب دورى أبطال أوروبا. وأضاف: «كمشجع لأرسنال، تريده أن يبقى، لكن من منظوره هو، سيقيم الوضع مع عائلته ومع والده، ويرى ما هو الأفضل بالنسبة له، أنا لا أعرف ما يدور برأسه».

وتابع: «كل ما أعرفه هو أننا بالتأكيد سنفتقد أهدافه إذا غادر، إنه يسجل الكثير من الأهداف، وإذا استبعدت أهداف أوباميانج، سيكون الأمر صعبًا للغاية».

وأكمل: «أحترم الناس، وما يجب عليهم خوضه وأى رغبة أو حلم لديهم، ولكن بصفتى رجلا في أرسنال، سيكون من الجنون أن يحب أي مشجع لأرسنال مغادرته».

وأتم: «عن نفسى، لا أريده أن يغادر، ولكن على الجانب الآخر عليك أن تفهم أن الرجل لديه حياة وربما يحتاج إلى رؤية شىء آخر، وفى النهاية أتمنى أن يبقى».

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جدير بالذكر أن اسم أوباميانج ارتبط بالانتقال إلى أكثر من نادٍ، أبرزها ريـال مدريد وبرشلونة.