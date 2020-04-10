شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يقر تعديلات جديدة في قانون كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» برئاسة جيان إنفانتينو، أن مجلس الاتحاد الدولي «IFAB» أقر عدة تعديلات جديدة في قانون اللعبة ليتم العمل بها في الموسم المقبل، موضحًا أن الاتحادات المحلية لها حرية التطبيق خلال الموسم الحالي.

وجاءت التعديلات الجديدة على النحو التالي:

ذراع اللاعب ينتهي عند أسفل الإبط، أي أنه إذا لمست الكرة الجزء العلوي من الذراع إلى حد الإبط أو الكتف، لا تحتسب لمسة يد على اللاعب.

- لمسة اليد غير المتعمدة على المهاجم لا تحتسب إلا إذا تسببت في هدف، أو فرصة سانحة للتسجيل.

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- يمكن لحارس المرمى الحصول على بطاقة حمراء إذا منع فرصة محققة للتسجيل بلمس الكرة للمرة ثانية بعد ركلة المرمى أو الركلة الحرة قبل أن يلمسها لاعب آخر.

- أي مخالفة تتسبب في وقف هجمة محققة يعاقب صاحبها بالبطاقة الصفراء.

- اللاعب الغير ملتزم بمسافة 4 أمتار المطلوبة أثناء الإسقاط، يحصل على بطاقة صفراء.

- إذا سمح الحكم بإتاحة الفرصة بعد خطأ وقام أحد اللاعبين بتعطيل اللعب، لا يحصل اللاعب على البطاقة صفراء.

- إذا حصل المهاجم المتسلل على الكرة من المدافع نتيجة لمسة يد متعمدة من الأخير يعتبر متسللًا.

- لا تمتد البطاقات الصفراء الممنوحة خلال المباراة في مرحلة ركلات الترجيح.