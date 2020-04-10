شكرا لقرائتكم خبر عن كودجو وأنطوي وجيبور يقودون تشكيل المرفوضين فى الأهلى ومتألقين خارجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظ مسئولو نادي الأهلي على فكرة التعاقد مع أكثر من لاب أجنبي خلال الفترة الماضية، قبل أن يحرجهم هؤلاء اللاعبين ويتألقوا خارجه، ومنهم من رفض التعاقد معه بالمجان أو نظير مقابل مالي لشرائه من ناديه، وهو ما وضع مسئوليه في موقف محرج بعدما أثبت هؤلاء اللاعبين سوء تفكير الإدارة بشأن هؤلاء اللاعبين.

وهناك أكثر من ع تألقوا بعيدا عن الأهلي بعدما تم عرض اللاعين عليه لضمهم ولكنه رفض، ومنهم من تألق في الدوري المصري أو الدوريات العربية، وجعل الأهلي يعض أصابع الندم على تفويت فرصة التعاقد معهم سواء بالمجان او مقابل مالي ، ولكن تألق اللاعبين بعيدا عن القلعة الحمراء دفع الإدارة الحمراء لعض أصابع الندم على عدم العاقد معهم وقتما سنحت الفرصة بذلك.

وفي سبيل تفويت فرص سهلة للتعاقد مع نجوم أجانب منهم من لعب في الدوري المصري ومنهم من لعب في دوريات عرية، إلى اجبار الإدارة الحمراء على التعاقد مع صفقات بمبالغ مالية باهظة آخرها التعاقد مع السنغالي اليو بادجي من رابيد فيينا النمساوي مقابل 2 مليون دولار، ولعل أبرز هؤلاء اللاعبين:

كشف التوجولي لابا كودجو لاعب العين الإماراتي، أنه يستغل فترة الحجر المنزلي الحالية، في مشاهدة المباريات السابقة التي خاضها مع «الزعيم» باستمرار ، منذ بداية الموسم الحالي، من أجل الوقوف على الأخطاء التي وقع فيها، وفي مقدمتها الفرص المهدرة، للتعلم من الأخطاء وتصحيحها.

وفي دوري الخليج العربي، حصل اللاعب التوجولي على 33 فرصة أمام المرمى، سجل منها 19 هدفاً فقط.

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وأوضح لابا، في مقطع فيديو نشره الموقع الرسمي لنادي العين، أنه يحرص على مشاهدة المباريات التي خاضها مع الفريق خلال الفترة الحالية، نظراً إلى تعليق النشاط الرياضي بسبب «كورونا».

وأشار الدولي التوجولي إلى أنه خلال التزامه التام بالحجر المنزلي، يطبق البرنامج التدريبي الذي منحه مدرب الفريق، البرتغالي بيدرو إيمانويل، من أجل أن يحافظ جميع اللاعبين على لياقتهم البدنية في مستواها، وقال: «بالنسبة لي أنا ملتزم بالبرنامج، كما أحرص على أداء تدريبات أخرى من أجل رفع معدل التركيز لدي، كما أنني ملتزم بالنظام الغذائي الذي يعد من الأمور المهمة للاعب كرة القدم بكل تأكيد».

واعترف كودجو الذي يتصدّر ترتيب هدافي الدوري برصيد 19 هدفاً، وخاض مع العين أول تجربة احترافية خارج القارة الإفريقية، بأن الابتعاد عن عائلته في الظروف الحالية أمر صعب، قائلا: «الابتعاد عن العائلة في الظروف الراهنة يمنح شعوراً صعباً، والأمر بالنسبة لي معقد جداً ولا يمكنني وصفه ببضع كلمات».

وذكر مهاجم فريق العين أنه يتواصل مع أسرته بصورة يومية من أجل الاطمئنان عليهم، موضحا: «أحاول التواصل معهم بشكل مستمر عبر وسائل الاتصال، وهم بدورهم يحفزونني ويشجعونني في هذه الفترة الصعبة، بالنسبة لي أحصل على الدعم والحافز والقوة من أسرتي».