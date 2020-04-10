شكرا لقرائتكم خبر عن "السلة" يصرف 10 آلاف جنيه لكل منطقة لشراء أدوات النظافة والتعقيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرف اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، 10 آلاف جنيه لكل منطقة من مناطق اللعبة على مستوى الجمهورية لشراء أدوات النظافة فى ظل تفشى فيروس كورونا.

وأكد مجدى أبو فريخة رئيس الاتحاد أنه تم إيداع المبالغ المالية لكل منطقة فى حسابها البنكى، والتى تبلغ 10 آلاف جنيه لكل منطقة على مستوى الجمهورية، لشراء مستلزمات وأدوات النظافة والتعقيم، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلن اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة استمرار تعليق النشاط الرياضى بالاتحاد، وغلق مقر الاتحاد كاملا لحين فك حظر التجوال، ولم يتوجه أى موظف إلى الاتحاد فى ظل توقف النشاط وفرض حظر التجوال، ولن يتم استئناف النشاط إلا بعد إخطارهم بذلك من المسئولين.

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وأضاف رئيس الاتحاد أنه يتم التواصل مع الاتحاد الدولى والعربى والأفريقى أون لاين، وعبر الفيديو كونفرانس حال عقد اجتماعات.

كان الاتحاد الدولى لكرة السلة " فيبا " قرر تأجيل منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، و التى كان من المقرر إقامتها فى الفترة من 4 إلى 12 يوليو المقبل ببلغاريا.

وكان من المقرر أن يشارك فى البطولة المنتخب الوطنى لكرة السلة للناشئين، حيث أوقعت القرعة منتخب الفراعنة فى المجموعة الأولى بجانب منتخبات استراليا وكندا و إيطاليا، وجاء قرار التأجيل من جانب الاتحاد الدولى، لتقام فى الفترة من 15 إلى 23 أغسطس، وهو نفس موعد إقامة بطولة كأى العالم للناشئات والتى تقام برومانيا، على أن يكون هذا الموعد مبدئيا على أن يتم اتخاذ القرار النهائى فى منتصف شهر مايو المقبل وفقًا لتطورات الوضع العالمى بشأن فيروس كورونا المستجد.