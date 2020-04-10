كاراجر: فيرمينو ديناميت ليفربول ولكنه ليس ضمن فريقي المثالي

وصف “جيمي كاراجير” مهاجم ليفربول روبيرتو فيرمينو ديناميت ليفربول ولكنه لم يختره ضمن فريقه المثالي لموسم 2019-20 في الدوري الإنجليزي.

استبعد أسطورة ليفربول “جيمي كاراجر” المهاجم “روبرتو فيرمينو” لحساب نجم مانشستر سيتي “سيرجيو أجويرو” في فريقه المثالي لهذا الموسم، مشيرًا إلى حقيقة أن الأرجنتيني كان لديه موسمًا أفضل في 2019/2020.

ولم يتواجد فيرمينو، الذي تمكن من تحقيق ثمانية أهداف وسبع تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، في تشكيلة محلل قنوات “سكاي سبورتس” الشهير.

Advertisements

وفضل مدافع الريدز السابق، أجويرو، الذي سجل 16 هدفا وثلاث تمريرات حاسمة في 17 مباراة بالدوري الإنجليزي، حيث أثار إعجابه إلى حد كبير تحت قيادة بيب جوارديولا، ولا سيما بعدما أصبح في الموسم الحالي أفضل مهاجم أجنبي على الإطلاق في البريميرليج.

ولا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئًا نظرًا للأرقام والإحصائيات، ولكن هذا لا يعني أن فيرمينو لم يرق لاهتمامه، حيث اقترح النجم البالغ من العمر 42 عامًا أن فيرمينيو لعب “موسمًا جيدًا حقًا” ولكن ليس فقط بما يكفي لجعله ضمن فريق السنة.

ووصف كاراجر اللاعب البرازيلي بـ”الديناميت” الخاص بهجوم الريدز ، ولكن في الواقع ضم كاراجر زميلي فيرمينيو الثنائي “صلاح وماني” لقيادة خط هجومه بصحبة أجويرو، مع تواجد الثلاثي الدفاعي المتوقع “أرنولد وفان دايك وروبيرتسون” والحارس البرازيلي “أليسون بيكر”.