جوزيه مورينيو يخرق العزل الصحي.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، تحذيرا للبرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للفريق، والعديد من لاعبيه من خرق تعاليم العزل التام، وذلك بعد نشر صور لهم وهم يتدربون في إحدى الحدائق بالعاصمة البريطانية لندن.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، فقد التقطت صور لمورينيو مع بطل “الصفقة القياسية” للنادي اللندني، الفرنسي تانغوي ندومبيلي، في حصة تدريبية في حديقة عامة بالضواحي الشمالية للعاصمة لندن، حيث شوهد لاعبان آخران من توتنهام، هما الكولومبي دافينسون سانشيز، وريان سيسينون، يركضان جنبا إلى جنب.

ممثل لنادي توتنهام قال في تصريحات: لقد ذكرنا جميع اللاعبين باحترام مبدأ التباعد الاجتماعي خلال ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.. سنواصل تعزيز هذه الرسالة.

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مدافع توتنهام الدولي العاجي، سيرج أورييه، كان قد نشر مقطع فيديو له على حسابه في “إنستجرام” وهو يركض مع شخص آخر، في وقت تفرض فيه الحكومة البريطانية سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تسمح بالتجول أو ممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم، وتفرض التباعد بين شخصين بمسافة مترين على الأقل، ما لم يكونا عضوين في أسرة واحدة.

وتم تعليق الدوري الإنجليزي الممتاز منذ منتصف مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا في بريطانيا، قضلا عن إصابة رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، بفيروس كورونا، ويرقد حاليا في قسم العناية المركزة بأحد مستشفيات لندن.