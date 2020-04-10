مصرع المقاتل الأمريكي أشعيا تشابمان رميا بالرصاص.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لقي أشعيا تشابمان، المقاتل الأمريكي بالفنون القتالية المختلطة، مصرعه بعد تعرضه لهجوم مسلح بجوار منزله في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لما جاء في “ؤوسيا اليوم” فقد وصلت الشرطة الأمريكية إلى مكان الحادث بعد أنباء عن إطلاق نار، لتعثر على المقاتل البالغ من العمر 30 عاما مصابا بعدة أعيرة نارية.

تشابمان تم نقله إلى المستشفى، إلا أن الأطباء لم يفلحوا في إنقاذه ليفارق الحياة هناك.. ولم يتم اكتشاف هوية القاتل الذي ما زال طليقا حتى الآن أو أسباب الهجوم.

وفي سجل تشابمان خلال مسيرته الاحترافية التي بدأها عام 2012 في Bellator وWSOF تسعة انتصارات مقابل 4 هزائم.