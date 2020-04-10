تقرير | هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول مع اقتراب تيمو فيرنر؟

تناقش القنوات الرياضية الكبرى مستقبل ليفربول من كافة النواحي منذ توقف النشاط الرياضي بعد جائحة كورونا، ومن ضمن الأسئلة الكثيرة التي طُرحت “هل يرحل صلاح عن ليفربول؟”.

بحسب عدة صحف بريطانية، بدأت إدارة نادي ليفربول دراسة فكرة رحيل النجم المصري “محمد صلاح” خلال سوق الانتقالات الصيفية بعد اقتراب المهاجم الدولي الألماني “تيمو فيرنر” من الانضمام لصفوف الفريق قادمًا من لايبزج نظير 50 مليون جنيه إسترليني

فيرنر تحدث بشكل واضح عن ليفربول خلال الأيام الماضية، وتناقلت الصحف الإنجليزية تصريحاته الإيجابية عن فريق المدرب يورجن كلوب.

ويعتقد محلل قناة سكاي سبورتس “تشارلي نيكولاس” الذي سبق له اللعب لنادي آرسنال في الفترة من 1983 إلى 1988، أن يورجن كلوب مُنفتح تمامًا على ترك أحد مهاجميه الحاليين يغادر ليفربول خلال الميركاتو الصيفي الذي سوف يستمر لمدة 16 أسبوعًا بقرار رسمي من الفيفا بعد جائحة كورونا.

وأثارت أنباء رحيل محمد صلاح عن ملعب آنفيلد روود تساؤلات عدة، لعل أهمها كيف سيندمج فيرنر في المجموعة الحالية، فقد يكون انضمامه مخاطرة حقيقية بالنسبة لتلاحم ليفربول الذي ظهر عليه خلال الثلاث مواسم الماضية.

تغيير نظام اللعب

يعتبر كثيرون أن ساديو ماني ومحمد صلاح وروبرتو فيرمينو هم الخيار الأول بالنسبة إلى يورجن كلوب، ومن الصعب المساس بهم وبالتالي سيصعب على تيمو فيرنر اختراق التشكيل الأساسي، حال انضم في وجود هذا الثلاثي الناري.

لكن المحلل الفني لقناة سكاي سبورتس البريطانية “تشارلي نيكولاس” اقترح على يورجن كلوب تغيير نظام اللعب بإعادة روبرتو فيرمينو إلى وسط الملعب لتأدية دور صانع الألعاب رقم 10، وهو دور كان يُجيد فيه أثناء فترته مع هوفنهايم الألماني قبل إلتحاقه بصفوف ليفربول عام 2015.

وقال تشارلي نيكولاس “اقترح البعض أن يقوم كلوب بتغيير النظام بخفض فيرمينو إلى عمق الملعب كي يكون رقم 10 في خطة 4-2-3-1”.

فيرنر سعيد

يُدرك فيرنر صعوبة اللعب لليفربول بسبب وجود الثلاثي الناري “محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو”، وهذا ما صرح به لوسائل الإعلام الألمانية مؤخرًا.

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وقال تيمو فيرنر -المطلوب كذلك في ريال مدريد- “أعرف أن ليفربول هو أفضل فريق في العالم هذا العام، وعندما يكون اسمك مرتبطًا بفريق مثله فهذا شيء يجعلك تشعر بالفخر”.

وأضاف “إنه لمن دواعي سروري ارتباط اسمي بليفربول، لكنني أعلم أنه فريق يمتلك الكثير من اللاعبين الجيدين، ويجب أن أحسن نفسي لتعلم المزيد من الأشياء للعب بنفس المستوى الذي يلعبون به هناك”.

لا مساس بماني وفيرمينو

لا شك أن فيرنر سيزيد الحصيلة التهديفية لفريق ليفربول، لكن يورجن كلوب سيُجبر على الدفع بلاعب واحد فقط في مركز المهاجم الصريح “رأس الحربة”.

وحول تلك النقطة قال تشارلي لقناة سكاي سبورتس “يوجد حديث متكرر عن وصول تيمو فيرنر من آر بي لايبزج، بالإضافة إلى احتمال وجود صفقات أخرى، قد يتحرك محمد صلاح. سأكون حذرًا بشأن ساديو ماني حيث أعتقد أنه حتى ليونيل ميسي اختاره كواحد من خياراته للفوز بالكرة الذهبية لعام 2019”.

وأوضح “كان محمد صلاح رائعًا، وهو محبوب في ليفربول، لكن إدارة ليفربول تود الاحتفاظ باثنين فقط من عناصر خط الهجوم الحالي هما ساديو ماني وروبرتو فيرمينو، لديهم المزيد من الخيارات من حولهم وليس بالضرورة لاعبين أفضل”.

ولدى محمد صلاح عقد طويل الأمد مع ليفربول، ولا يزال يمثل جزءًا رئيسيًا بخطط يورجن كلوب لتأكيد الهيمنة على كرة القدم الإنجليزية.

دعوة لتقوية التشكيلة

دعا مدافع ليفربول السابق والمحلل الحالي في قناة سكاي سبورتس “جيمي كاراجر” إلى أهمية تقوية التشكيلة، مشيرًا إلى عدم حاجة يورجن كلوب بيع أحد اللاعبين المؤثرين مثل محمد صلاح من أجل إضافة لاعب جديد، فالمال موجود منذ الصيف الماضي بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 على حساب توتنهام في ملعب واندا متروبولیتانو،.

وطالب جيمي كاراجر إدارة ليفربول بأهمية إضافة لاعبين جدد لصفوف الفريق خلال الفترة القادمة، ومضاعفة قوة التشكيلة وليس إضعافها عن طريق ترك أحد الأعمدة الرئيسية للفريق.

وقال جيمي كاراجر “ليفربول ليس بحاجة للسماح برحيل أي شخص، بل يحتاج فقط إلى إضافة لاعب جديد، لا تنس أن ليفربول وقع مع لاعب واحد فقط في الميركاتو الصيفي الماضي، لذا أعتقد أن هناك الكثير من المال في خزينة النادي من المنتظر إنفاقه على صفقات جديدة، وربما ينتظر يورجن كلوب بعد عام آخر حتى يظهر أمامه بعض اللاعبين الجدد ومن ثم ربما يقوم بتحديث تشكيلته بأسماء أخرى”.