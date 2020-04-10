شكرا لقرائتكم سموحة يتواصل مع والد محمد أسامة لاعب السلة العالق فى أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل مجلس ادارة نادى سموحة برئاسة فرج عامر مع والد محمد أسامة لاعب فريق كرة السلة ، و المتواجد حاليا فى الولايات المتحدة ، ضمن العالقين فى الخارج.

وعلم مجلس سموحة من والد اللاعب أن محمد اسامة يقيم فى مدينة دنفر الأمريكية ، وهى خالية من وباء و فيروس كورونا ، لذلك الأسرة مطمئنة على اللاعب .

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وقال أحمد عجلان عضو مجلس ادارة سموحة فى تصريحات خاصة أن والد اللاعب قام بحجز تذكرة طيران يوم 8 مايو ، وحالة وجود طائرة قبل هذا الموعد من الطائرات المخصصة لنقل العالقين بالخارج ، فسوف يعود عليها ، حتى يكون فى وطنه فى أسرع وقت .

كان اتحاد كرة السلة كسف عن قائمة اللاعبين العالقين فى الولايات المتحدة ، المقرر عودتهم فى أقرب وقت إلى البلاد مرة أخرى، فى ظل توقف النشاط هناك، ورغبة اللاعبين فى العودة إلى مصر ، وأكد وائل لطفى مدير المنتخبات ومدير العلاقات العامة بالاتحاد أن هناك 3 لاعبين عالقين فى أمريكا، وتم إرسال بياناتهم وصور جوازات السفر إلى وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية لإدراجها فى كشوف العالقين، ولعودتهم إلى وطنهم فى أقرب فرصة.

اللاعبون هم كل من عمر الشيخ وعصام تامر ثنائى سلة الأهلى، و يتواجدان فى أمريكا للدراسة فى دورى الجامعات، حيث لديهما منح دراسية هناك ، بالإضافة إلى محمد اسامة لاعب سموحة ، و الذى يدرس هناك ايضا ، و بعد اغلاق الجامعات ، و توقف الدراسة ، طلب اللاعبون العودة الى مصر، وابدوا رغبة لذلك ، وارسلوا بياناتهم للاتحاد ، و الذى قام بدوره بارسالها للوزارة و اللجنة الاولمبية .