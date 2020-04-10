زانيولو الإيطالي على بعد خطوة من ريال مدريد

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"الخليج 365": وضعت إحدى شركات المراهنات الرياضية الشاب الموهوب نيكولو زانيولو على بعد خطوة واحدة من الانتقال إلى فريق ريال مدريد.

زانيولو ورغم صغر سنه (20 عامًا فقط) إلا أنه بات يعتبر من أبرز المواهب الشابة اللاعبة في الساحة الإيطالية وأكثرها نضوجًا وإتقانًا للعبة كرة القدم.

أندية أوروبية عديدة تراقب هذا اللاعب الإيطالي الفذ الذي يتلقى حاليًا علاجًا إثر إصابة في الركبة تعرض لها أخيرًا، ولا يستبعد أن يكون فريق ريال مدريد وجهة اللاعب زانيولو المقبلة.

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هذا وقررت إحدى شركات المراهنة المعروفة المراهنة على نيكولو زانيولو كأحد أقرب التعاقدات المحتملة لريال مدريد كما أوردت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية.

في مسيرته الكروية فقد خاض زانيولو 24 مباراة مع روما في مختلف مسابقات هذا الموسم وذلك قبل أن يتعرض لإصابة أوقفته موقتًا عن اللعب. وكان سجل ستة أهداف وصنع هدفين في 1741 دقيقة لعب.

تجدر الإشارة إلى أن قيمة هذا اللاعي الإيطالي الشاب السوقية تبلغ حوالي 50 مليون يورو. وبحسب الصحيفة نفسها فإنه مرجح بالنسبة إلى فريق ريال مدريد إمكانية تعزيزه بصفقات أخرى وبسعر منخفض. على سبيل المثال إعادة أوديجارد بعد نهاية إعارته مع ريال سوسيداد.